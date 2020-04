Děti možná neproberou všechno, co měly napsáno ve svých vzdělávacích plánech, ale zkušenost s tím, co se teď děje, je připraví na život, říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny ministr školství Robert Plaga. Podle svých slov se nebojí, že by příští školní rok byli žáci s vědomostmi pozadu. A ze současné krize si lze vzít i něco dobrého. Učitelé se třeba mnohem víc zajímají o to, jak používat digitální technologie.