Společnost Strunal Schönbach z Lubů u Chebu požádala soud o reorganizaci. Výrobce houslí, viol, violoncell, kontrabasů a klasických kytar se na konci loňského roku ocitl v úpadku. Podle návrhu, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku, má podnik stále dojednané moratorium na svůj majetek a chce zachovat výrobu s pomocí nového investora.

Optimistický výhled ale může výrazně ovlivnit současná pandemie covid-19, řekl jednatel Strunalu Lukáš Mikeska. "Čtyři měsíce jsme jednali s věřiteli a investory. A minulý týden jsme návrh podali. Bohužel nám do toho zasáhl covid-19, a tak je těžké předvídat budoucnost," řekl Mikeska. V tom nejoptimističtějším scénáři by celý proces transformace mohl trvat půl roku, ale podle Mikesky je reálnější spíš konec letošního roku.

Do Strunalu by měla vstoupit jako investor společnost Finale Bridge International, s. r. o., která se má stát jediným společníkem. Provozní úvěr ve výši pět milionů má poskytnout firma IT Credit, s. r. o. Na podobě reorganizace se Strunal dohodl s věřiteli i investory.

Fotogalerie Fotogalerie Plány výrobce houslí a kytar kříží pandemie

Loni měl Strunal podle účetní závěrky tržby přes 30 milionů korun a celkový obrat 35,7 milionu korun. Vykázal však ztrátu 15,5 milionu korun, v roce 2018 to byla ztráta 13,3 milionu korun. Má 59 zaměstnanců, z toho 42 na hlavní pracovní poměr.

Problémy firmy, která navazuje na staletou tradici výroby hudebních nástrojů v Lubech, způsobila jak konkurence asijských výrobců, tak chybějící investice do modernizace výroby i výrobního areálu, jehož provoz je zejména energeticky velmi nákladný.

Strunal má zhruba 37 milionů korun závazky vůči zajištěným věřitelům, které je možné pokrýt prodejem nemovitostí, dalších asi 20 milionů korun je nezajištěných. Firma nyní využívá jen malou část původního areálu a po prodeji by tak mohly být nemovitosti využity pro jiné účely. Strunal by zůstal jen v pronájmu.

Předkládaný reorganizační plán počítá se zachováním provozu závodu za jeho současné restrukturalizace. Předmětem podnikání dlužníka by tak zůstala výroba strunných hudebních nástrojů. "Vedle optimalizace provozních nákladů by se podnikatelská činnost Strunalu měla přeorientovat na produkty s vyšší marží. Budoucnost výroby tak namísto levné produkce spočívá v zajištění vyšší kvality výrobků a s tím spojeným přesunem do jiného segmentu trhu," uvádí plán. Firma nechystá hromadné propouštění a chce zachovat zaměstnanost na současné úrovni.

Záměry však naráží na koronavirus. "Vyrábíme nástroje, které si musí lidé osahat. Ale většina obchodů po celém světě je teď zavřená," konstatoval Mikeska. Podle něj by odvětví výroby hudebních nástrojů, jež má v Česku dlouhou tradici a řada výrobců je ve světě známých, pomohla intervence vlády. "Například tím, že by dala prostředky na obnovu hudebních nástrojů pro hudební školy. To by řadu výrobců v této situaci mohlo zachránit," dodal jednatel Strunalu.