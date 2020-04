Opuštěné prostranství u slavné katedrály ­Duomo v centru jindy pulzujícího Milána se stalo jedním ze symbolů koronavirové pandemie v Itálii. Jen sem tam se na prázdném náměstí mihne osamělá postava v roušce. Právě v Itálii si choroba vyžádala vůbec nejvíce obětí v Evropě, je jich přes 25 tisíc. Nakažených je v zemi více než 187 tisíc a téměř 55 tisíc lidí se již uzdravilo.

Pohled na vylidněný střed města se možná brzy změní. Právě sever Itálie, kde leží i Milán, je hospodářským srdcem země.

Attilio Fontana, guvernér severoitalského kraje Lombardie, prosazuje, aby se obchody a továrny v této oblasti co nejrychleji rozjely.

Fontana tvrdí, že karanténa by se měla začít uvolňovat 4. května, kdy končí nouzový stav. Politik proto navrhuje, aby se v Lombardii zavedl sedmidenní pracovní týden − lidé by tak pracovali různě na směny a vyhnuli se tím kontaktům mezi sebou.

9,1 procenta O tolik letos klesne italská ekonomika, odhaduje Mezinárodní měnový fond. O rok později by měla posílit téměř o pět procent.

Fontanovy návrhy však narazily na odpor starosty Milána Giuseppeho Saly. Ten naopak nyní varuje před překotným uvolněním, protože se obává, že podobný krok by rychle vedl ke druhé vlně nakažených. "Jsem velmi kritický k Fontanovu návrhu. Příliš brzké uvolnění karantény by mohlo mít extrémní důsledky," uvedl Sala v rozhovoru pro britský deník Financial Times.

Opatrné uvolňování

Zdá se, že země na Apeninském poloostrově má už nejhorší za sebou.

Tamní vláda vedená premiérem ­Giuseppem Contem nyní stojí před složitou otázkou, jak znovu nastartovat ekonomiku, ale současně se vyhnout novému nárůstu počtu nakažených.

Conte jmenoval skupinu expertů složenou z vědců, epidemiologů, ale i ekonomů. V jejím čele je bývalý šéf Vodafonu Vittorio Colao.

Úkolem skupiny je připravit plán na postupný návrat k běžnému provozu.

Jak přesně bude návrh vypadat, zatím není jasné. Premiér se nechal slyšet, že první konkrétní kroky zveřejní do konce tohoto týdne. Uvolňování by podle něj mělo být opatrné a postupné. "Rád bych řekl, pojďme všechno otevřít, a hned. Takový krok by však byl nezodpovědný. Znamenal by, že křivka počtu nakažených začne nekontrolovaně růst, čímž bychom ohrozili všechno, co se nám dosud podařilo," uvedl Conte na svém Facebooku.

Italský premiér mluví o takzvané fázi dva, která nastane právě po 4. květnu. V tomto zatím časově neohraničeném období si Italové budou muset zvyknout na život s koronavirem. Vrátí se sice do práce a budou používat hromadnou dopravu, ale současně se nevyhnou dodržování rozestupů, nošení ochranných pomůcek nebo využívání mobilních aplikací, jež mají pomoci při případném hledání kontaktů jednotlivých nakažených.

Italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza varoval, že navzdory lepším zprávám z nemocnic je Itálie pořád uprostřed bitvy. "Jedinou zbraní, kterou máme, je udržování rozestupů a respektování pravidel," řekl.

"Život s virem znamená, že budeme muset změnit to, jak trávíme naše dny. Každý se bude muset něčeho vzdát," dodal k tomu šéf italského národního institutu pro zdraví Silvio Brusaferro.

Knihkupectví se už otevřela

Premiér Conte je pod čím dál silnějším tlakem nejen Fontany, ale i dalších lídrů ze severu, kde se soustřeďuje průmyslová aktivita.

"Buď všechno zavřeme a umřeme při čekání na to, až virus odejde, nebo otevřeme podniky a budeme žít," myslí si Luca Zaia, lídr Benátska.

Italští podnikatelé varují, že každý další den karantény výrazně zvyšuje počet firem, které zkrachují. Připouští to i starosta Milána Sala. Myslí si, že město přijde o obrovský objem zahraničních investic a nezaměstnanost se vyšplhá až na 15 procent.

Obavy z další vlny nákazy jsou ale silnější. Jak vyhrocený spor mezi starostou Milána a guvernérem Lombardie skončí, ukážou až následující dny.

Už minulý týden se v Itálii otevřela knihkupectví nebo třeba obchody s dětskými oděvy. Nyní zřejmě přijde na řadu průmysl a výroba. Zástupci velkých podniků zejména v automobilovém a textilním průmyslu tlačí na vládu, aby právě jim umožnila co nejdříve otevřít. Týkalo by se to také známých luxusních módních nebo automobilových značek, jejichž výrobky jdou často na export, upozorňuje na svém serveru NBC News. Deník Corriere della Sera nedávno napsal, že Řím těmto firmám vyjde vstříc a povolí jim otevřít ještě před koncem nouzového stavu.

Naopak mnohé italské menší podniky, jako jsou například restaurace či kavárny, se zřejmě neotevřou ještě několik měsíců. Italská média uvádí, že noční kluby a bary budou mezi posledními, které budou moci znovu začít fungovat.