Nájemníci nebudou moci dostat výpověď z bytu, pokud do konce července nebudou platit nájemné kvůli tomu, že jsou v důsledku opatření proti epidemii koronaviru bez příjmů. Dluh za nájemné budou muset zaplatit do konce roku. Odklad získají také firmy v pronajatých prostorách, které kvůli vládním opatřením musely zavřít své provozy. Pro ně však úleva platí jen do konce června.

Sněmovna oba zákony ve středu opětovně schválila. Odmítla návrh Senátu, aby za čtyři pětiny dlužného nájemného ručil stát. Návrh nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Oba zákony by mohly skončit u Ústavního soudu pro neúměrný zásah do vlastnického práva. Podle kritiků jen přenášejí problém jedné skupiny obyvatel na druhou a odkládají ho do budoucna.

Proti předloze protestovali majitelé domů i pravicová opozice, podle níž zákon nechrání pronajímatele a nezaručuje jim, že o peníze na nájemném nepřijdou. "Problém není nutně s posečkáním s platbou nájmu, jako spíš s následnou vymahatelností takových dluhů. Hrozí tak riziko prohlubování dluhové a exekuční pasti," říká Jakub Kořínek, spoluzakladatel Fondu českého bydlení.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že zákon znamená přenesení odpovědnosti státu na vlastníky nemovitostí, nepřiměřený zásah do soukromého vlastnictví.

"Cílem tohoto zákona není odpustit nájemné, ale ochránit nej­ohroženější vrstvy," zdůraznila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Odklad platby nájemného za byty podle ní umožní, aby jej nájemníci splatili ze sociál­ních dávek − kvůli čtvrtletnímu vyhodnocování na jejich nárok. Nájemníci ale nebudou zproštěni povinnosti hradit služby spojené s bydlením, upozornila.

K situaci firem v pronájmu vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že zmiňovaný senátní návrh vůbec neřeší situaci nájemců a legalizuje výpovědi z prostor. Státní záruka by podle něj znamenala, že pronajímatel by dostal čtyři pětiny nájmu i za firmu, která zkrachovala.

Nájemce má být podle zákona povinen uhradit do konce roku všechny pohledávky, které budou do června splatné. V opačném případě bude moci dostat výpověď z nájmu do pěti dnů. Opatření se týká podle Havlíčka především maloobchodních provozů a služeb. Vicepremiér už dříve uvedl, že při návrhu vycházel z německého modelu.

Odklad splátek ale kritizují také nájemníci. Podle majitele oděvní firmy Pietro Filipi Michala Mičky odložení nic neřeší a do placení nájemného by se měl zapojit také stát. Firmám by podle jeho návrhu mohl uhradit polovinu nákladů, slevu by měli nabídnout i pronajímatelé.