Čeští politici z vládních i opozičních řad se vzácně shodují, že bychom měli zapomenout na investice do boje proti klimatickým změnám, které navrhla Evropská komise v prosinci loňského roku. Místo toho bychom podle nich měli investovat do záchrany evropského (a českého) hospodářství. Taková argumentace se ale opírá o falešnou dichotomii − buď budeme bojovat proti klimatickým změnám, anebo zachráníme ekonomiku. Ve skutečnosti je možné investovat do klimaticky a environmentálně čistších technologií a zároveň pomáhat hospodářství. Stačí, když budeme zachraňovat s rozmyslem.