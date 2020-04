Plzeňský lékař Rolando Arias Anaya patří k těm, kteří ordinují naplno, a nemusel jako jiní zavřít ordinaci, byť pečuje o vysoce rizikové lidi. Diabetici totiž patří mezi ty, jejichž smrtnost na nový typ infekce ční ve statistikách velmi vysoko. Jenže kdyby zavřel, ocitne se dvacet tisíc rizikových lidí, o něž se spolu s manželkou diabetoložkou stará, bez péče a zdravotní pojišťovny by pro ně nyní jen velmi těžce hledaly náhradního lékaře. Vyčítat by mu to nikdo nemohl: i Česká lékařská komora totiž vyzvala lékaře v první linii, aby si chránili vlastní zdraví, pokud nemají dostatek ochranných pomůcek, a raději na ordinaci pověsili ceduli s nápisem Zavřeno.

"Mohl bych to udělat, protože stejně jako kolegové ani já nemám dostatek pomůcek," říká lékař. "Jenže štěstí přeje připraveným a my připraveni byli z hlediska digitalizace," dodává. Už před dvěma lety totiž spolu se ženou v ordinaci zrušili veškeré papíry a vše převedli do digitální podoby. Díky tomu dnes pacienty prakticky nepotřebuje vidět osobně, a přesto je může efektivně léčit.

"Nebudu lhát, že to nestálo balík peněz. Stálo. Jenže nám bylo jasné, že budoucnost se ubírá tudy. Chápu, že mnozí kolegové nemají ty prostředky nebo potřebné znalosti technologií, aby mohli udělat totéž. Navíc převést ordinaci z papírové na plně digitální není něco, co se dá udělat ze dne na den, nám to trvalo dva roky za normálního chodu. Takže neodsuzuji, že mnozí v zájmu vlastního zdraví neordinují. Nicméně nám se ty investované peníze a dva roky práce teď vyplatily. Nejenže jsme nenechali pacienty na holičkách, ale nepociťujeme ani výpadek příjmů, prostě fungujeme," popisuje lékař.

S většinou pacientů tak komunikuje na dálku, recepty rozesílá elektronicky a výkazy pro zdravotní pojišťovny má pod kontrolou prakticky v reálném čase. Ušetří to spoustu práce, jako lékař si připadá efektivnější a zvládne ošetřit více lidí. Vzhledem k tomu, že své pacienty už zná, ví, kdy a kde jsou na místě ještě další vyšetření nebo kdy je nutné vidět se s pacientem naživo.

Poptávce vyšly vstříc i některé zdravotní pojišťovny

Není jediným, kdo takto funguje. Přístup k lékaři na dálku − tedy aniž by člověk musel opustit vlastní obývací pokoj − u nás dnes nabízí dvě velké společnosti: celorepubliková síť ambulancí EUC a společnost Compu Group, která je už léta dodavatelem chytrých softwarů pro lékařské ambulance. Vypadá to zjednodušeně řečeno tak, že sedíte doma u videochatu, zatímco lékař na druhé straně obrazovky už stihl prostudovat váš chorobopis, zjistit vám třeba EKG a díky systému rutinních otázek, které chatu předchází a jež musí pacient vyplnit, už také ví, co momentálně potřebujete. Teprve pak se pacient a lékař propojí. Vlastní diagnostický rozhovor pak může být rychlý, což šetří čas jak lékaři, tak pacientovi, který navíc nesedí v čekárně plné lidí, od nichž se může nakazit.

Výhody telemedicíny pochopily i pojišťovny a mnohé rychle zareagovaly. Například Oborová zdravotní pojišťovna umožňuje všem svým lékařům předepisovat léky a zdravotnické prostředky na základě elektronické konzultace, tedy po telefonu, e-mailu, prostřednictvím videohovoru a podobných platforem. OZP také praktickým lékařům pro děti i pro dospělé a ambulantním specialistům včetně zubařů umožňuje provádět i některé typy vyšetřeni distančně, tedy bez fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci.

"Musíme lékařům ulevit, aby pacienti chodili do ordinace, jen když je to nezbytné, a zároveň zohlednit, že konzultace po telefonu jsou náročnější. Vyšetření hradíme i ambulantním specialistům a nově jsme vyšli vstříc i zubařům," vysvětluje Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny. "Víme, že zejména praktičtí lékaři a ambulantní specialisté dnes v řadě případů musí ordinovat za zavřenými dveřmi, protože nechtějí riskovat karanténu a uzavření ordinace. V době nouzového stavu je jen logické, aby za tato vyšetření na dálku dostali zaplaceno," dodává Kouřil. OZP umožňuje distanční způsob terapie přes videohovory i klinickým psychologům a logopedům.

Není divu, že jen za první měsíc izolace už sedm stovek klientů OZP využilo možnost vzdáleného sledování EKG přes internet, aniž by museli k lékaři. Přístroj pro vyšetření dorazí poštou domů, klient si ho sám podle návodu nasadí a data se odesílají přes mobilní telefon. Vyšetření pomáhá odhalit poruchy srdečního rytmu a kardiologové jej doporučují zejména pacientům, u nichž běžné vyšetření v ordinaci jasně neprokázalo příčinu potíží a bez výsledku dopadlo i jednodenní sledování EKG Holterem.

"Dlouhodobé vzdálené sledování pomáhá odhalit příčinu potíží u lidí, jejichž choroba se projevuje jen sporadicky. Díky tomu šetříme peníze z pojištění. Jednak se tak eliminují opakovaná vyšetření, během nichž se náhodně vyskytující porucha nemusí projevit, a hlavně to pomáhá odhalit chronické potíže dříve, kdy bývají snáze léčitelné," vysvětluje Kouřil. A lékaři to potvrzují.

"Nejčastěji naše vyšetření využívají lidé, kteří bez důvodu cítí silné palpitace, tedy občasné bušení srdce. Ti tvoří skoro polovinu pacientů," říká Veronika Bulková, ředitelka a majitelka MDT-Medical Data Transfer, tedy Mezinárodního centra pro telemedicínu v Brně. "Vyšetření je vhodné i pro pacienty, kteří trpí občasnou ztrátou vědomí nebo podstoupili radiofrekvenční ablaci, tedy zákrok, jehož cílem je napravit srdeční arytmie. Dlouhodobé vzdálené sledování EKG pomáhá i u pacientů, kteří utrpěli cévní mozkovou příhodu, aniž by se podařilo identifikovat její příčinu," dodává.

Podle statistik OZP se díky tomu podaří zhruba u jedné čtvrtiny sledovaných pacientů odhalit příčinu obtíží a je možné zahájit léčbu. Nejčastější odhalenou chorobou je fibrilace síní, kterou se při krátkodobém standardním vyšetření v ordinaci podaří málokdy objevit. Dalším výsledkem telemedicíny je fakt, že vyšetření na dálku zřejmě už zachránilo život pěti lidem, protože data ukázala včas vážné potíže a pět klientů OZP muselo urychleně ke kardiologovi.

Koronavirus zřejmě změní legislativu v oblasti telemedicíny

S péčí na dálku má více než roční zkušenosti virtuální klinika celorepublikové sítě EUC, jíž patří síť šestadvaceti klinik s ambulancemi a laboratořemi napříč Českem. Služba začala jako VIP program pro některé klienty, pak se stala tak oblíbenou, že je jedním z častých firemních benefitů u zaměstnavatelů. V každém případě až donedávna mohla EUC službu nabízet jen lidem, kteří už v její síti v některé z ambulancí byli registrováni. Což koronavirus změnil.

"Virtuální klinika je vlastně naší sedmadvacátou klinikou," říká Daniel Soukup, který má projekt na starosti. "Nabízíme distanční péči ve formě chatu a videokonzultací. Kdy jindy, když ne teď, kdy je v zemi mnoho pacientů, kteří mají ztížený přístup k péči. Nám se nyní povedlo prosadit to, co před pandemií dlouho nešlo, že služba virtuální kliniky je od 30. března přístupná pro všechny pacienty nad 18 let, kteří si platí pojištění," popisuje.

Vyšetření ve virtuální klinice je stejné, jako když jde člověk do skutečné ordinace. Dostane plnohodnotnou péči, včetně založení regulérní zdravotní karty, vystavení e-receptu nebo neschopenky. Proto si také pacient předem musí připravit fotokopii občanského průkazu a kartičky pojištěnce. Tato data pak sestřička zpracuje do zdravotní dokumentace stejně jako v ordinaci naživo.

"Když si vezmu, že je jaro a naplno běží sezona alergií, tak lékař dokáže pacienta vyšetřit i na dálku a vystavit mu recept. V nejbližších dnech ještě zvýšíme komfort a těm, kteří budou mít zájem, léky dovezeme až domů, po celém Česku," nastiňuje Daniel Soukup, kudy se bude EUC ubírat.

Zjednodušeně řečeno: to, co se předtím mnoho měsíců nedařilo vyřešit, se během pandemie ukazuje jako natolik praktické, že přístup k telemedicíně má nově prakticky každý. "Hodně pomohla spolupráce nejen s lékaři, ale i se zástupci největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovny ZPMV," dodává Soukup. Mimochodem, v síti EUC je součástí služeb virtuální kliniky i zajištění elektronické žádanky o testování na covid-19 a otestování pacienta v některém z odběrných míst společnosti.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Inovace ve zdravotnictví.