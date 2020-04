Převážná většina členských států Evropské unie v reakci na šíření koronavirové epidemie omezila svobodu pohybu lidí na svém území. Řada z nich navíc zavedla i kontroly na hranicích. Česko je však zřejmě jediné, kdo svým občanům úplně zakázal vycestovat ze země. Ukazují to informace, které shromažďuje Evropská komise.

Jakkoli uvnitř unie platí svoboda pohybu, vlády ji mohou za určitých okolností omezit. V boji s koronavirovou nákazou to provedlo podle údajů komise, již musí vlády informovat, 13 zemí z 27. Většina států přitom reguluje pouze vstup cizinců na své území a výjezd ponechává volný. "Nemáme informace o tom, že by nějaký jiný členský stát sáhl k plošnému zákazu vycestování, jak to udělala Česká republika," sdělil HN mluvčí komise pro otázky vnitra a migrace Adalbert Jahnz.

V Česku začal platit zákaz opuštění země v polovině března, spolu s vyhlášením nouzového stavu kvůli koronavirové pandemii. Po celé čtyři týdny nesměli čeští občané vůbec vycestovat za hranice. První uvolnění přišlo až po Velikonocích, lidé mohou ven v nutných případech, například kvůli práci nebo návštěvě rodiny.

13 zemí z 27 členských států Evropské unie obnovilo hraniční kontroly kvůli nynější pandemii koronaviru.

Debatu o hranicích nyní oživil prezident Miloš Zeman, když prohlásil, že by je držel zavřené ještě rok. Řada českých právníků se ale shoduje, že zákaz vycestovat není v souladu s ústavním pořádkem, a podnětem od části senátorů v tomto smyslu se už zabývá Ústavní soud.

Přezkum postupu české vlády ze strany Bruselu nehrozí, alespoň prozatím ne. "Právní rámec unie nepokrývá uzavření hranic směrem ven pro svoje vlastní občany, protože zákonodárce nepředpokládal, že by k takovému omezení základního práva mohlo dojít," tvrdí mluvčí komise Jahnz. Pokud by však uzávěra trvala nepřiměřeně dlouho a neměla opodstatnění vzhledem k vývoji epidemie, Brusel by se zřejmě ocitl pod tlakem českou situaci řešit.

"Komise je strážkyní rovných podmínek na vnitřním trhu a museli bychom se pak podívat například na to, jestli zavřením obyvatel doma nedochází ke zvýhodňování českých hoteliérů. Jinak by komise mohla čelit žalobě konkurenčních zahraničních firem pro nečinnost," vysvětluje Jahnz. Zdůrazňuje však, že v této fázi je to jen čistě teoretická možnost.

Z unijních zemí je nejblíže českému přístupu Belgie. Tamní vláda od 18. března zakazuje Belgičanům vycestovat, pokud výjezd není "nezbytný". Za nezbytnou se však považuje i cesta za prací − jednorázová či opakovaná − nebo za rodinnými příslušníky či příbuznými v péči, takže se většina Belgičanů podle konzulárních úřadů v zemi dostane za hranice. Případů, kdy kontrola vrátila někoho domů, protože cestu neuměl dostatečně zdůvodnit, je menšina.

Státy nyní začínají hledat cestu ze současných restrikcí a týká se to také cestování. Jedna z možných iniciativ se rýsuje na půdorysu střední Evropy. Rakouský kancléř Sebastian Kurz oznámil, že uvažuje o tom, že země začne v létě otevírat hranice pro zahraniční turisty. "Jsme tu v kontaktu obzvlášť se zeměmi, které jsou podobně úspěšné jako my, například s našimi českými a německými sousedy," uvedl Kurz o boji s koronavirem. Řekl, že to odpovídá i doporučením Bruselu, aby členské země jednaly o otevření hranic nejdříve se svými sousedy.

Z české strany hranic zní souhlas. "Je to naše vize, že prázdniny v Rakousku, na Slovensku či v Chorvatsku nejsou ještě ze stolu. Plánem na společné otevření hranic bych to ještě nenazval, na to je brzy, ale pravidelně v tomto smyslu komunikujeme s našimi partnery," sdělil HN Tomáš Kafka, ředitel sekce pro střední Evropu na ministerstvu zahraničních věcí. "Byl by to konstruktivní příspěvek našeho regionu Evropské unii," dodal.

Česko také po úvodním chaosu ladí více svoje postoje s Rakouskem a Německem v otázce pendlerů. Vládu Andreje Babiše (ANO) čeká zítra debata o uvolnění režimu pro pendlery, kteří nyní až na výjimky musí nastoupit do karantény po dvou týdnech práce venku. Na stole je varianta, že by mohli napříště volně překračovat hranice, pokud by se nechali testovat na covid-19, tedy nemoc, kterou koronavirus způsobuje.