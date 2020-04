Mám strach, řekl poslancům zdravotnického výboru v úvodu prezentace o dopadech epidemie koronaviru ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. S obavami ze šíření nákazy se svěřil na záznamu schůze, který mají HN k dispozici. Dušek nečekal, že se nahrávka dostane ven, a zatímco na tiskových konferencích ministerstva zdravotnictví poslední dny hovoří spíše optimisticky, v projevu k poslancům přiznal, že úplný návrat do normálního stavu může trvat dva roky a zrušení bezpečnostních opatření by mohlo znamenat, že do tří měsíců bude v Česku 150 tisíc nakažených, z toho osm tisíc na přístrojích.

Přibližně ve stejné době, kdy Dušek hovořil ve výboru, přitom vláda analyzovala uvolnění části opatření. V pondělí se například znovu otevřely některé provozovny řemeslníků. Podle Duška ale potrvá dva roky, než se země s nákazou vypořádá. Čeká opakované zpřísňování opatření střídané obdobími, kdy vláda uvolní pravidla. "Povolit, utáhnout, povolit, utáhnout. Děcka do škol jen volitelně, ale bacha na staré učitele," řekl ředitel neformálním jazykem, který je pro něj typický. Třeba nevyloučil opětovné uzavření hobbymarketů, jimž vláda umožnila obnovit prodej už před Velikonoci. Vadilo mu, že tam viděl asi desetinu zákazníků bez roušek. "Lidi jsou blbí a potřebují seriál s pohřby," komentoval to.

Ředitel přiznal, že o koronaviru odborníci vědí málo, a rozhodování o opatřeních je proto obtížné. "Nevíme, co v přírodě zůstalo. Nevíme, v jakém časoprostoru jsme s infekcí, zda jsme na začátku a máme imunitu v populaci do 10 procent, anebo jsme v situaci, která by byla nádherná, to je 40 procent," řekl členům výboru.

7 tisíc potvrzených případů nákazy bylo v Česku včera večer.

Dušek nechtěl své vystoupení komentovat s tím, že má hodně práce. Navíc se podle něj situace nyní zlepšuje. "Vývoj nepotvrzuje žádný z rizikových scénářů. Poslanci mě vyzvali, abych ukázal, jaký potenciál mohla epidemie mít, a tak jsem jim promítl dlouhodobý model, který se býval mohl naplnit, kdyby nedošlo k nouzovým opatřením," řekl Dušek HN. I dopady Velikonoc, z nichž měl původně obavy, podle něj zatím vypadají dobře.

Poslanci jeho způsob komunikace znají a tolerují − někteří proto, že se s ním léta znají, další respektují jeho odborné schopnosti. "Není politik, je pragmatik, který má stejně květnatou rétoriku jako senátor Jan Žaloudík, jako měl za mlada Valtr Komárek," říká poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. "Pokud budeme brát obsah, tak vězte, že on je nejlepší analytik těchto dat v Česku i v Evropě," dodává. Další opoziční poslanec za ODS Bohuslav Svoboda Duška pochválil za otevřenost: "Tohle je pravda, kterou jsme tušili všichni, kteří jsme se tím trochu zabývali."

Dušek navíc popsal poslancům ještě jednu novinku. Vytvořil program, který v krizi nemocnicím umožní připravit se na nápor pacientů či sehnat v okolí lůžko pro nemocného, jenž potřebuje být připojený na plicní ventilaci. V programu propojili několik databází, takže se dostanou k podrobným informacím o zdravotním stavu člověka pozitivního na koronavirus. Krajští koordinátoři pak dostanou zprávu, kolik nových pacientů spadá do rizikové skupiny, je jim nad 60 let, mají nádor nebo cukrovku. "Díky tomu se dokážou připravit na to, co je čeká," uvádí Dušek. Program nazývá "brutálním Velkým bratrem", od něhož nechce dát z důvodu bezpečnosti klíč nikomu dalšímu. Systém podle něj dokáže určit, ve které ulici nakažený bydlí, kdo patří do jeho rodiny, a umožní to spojit se s desetiletou historií jeho záznamů. Jeho jméno ale nevidí. "Jako lékař jsem rád, jako politik mám obavy," komentuje to Válek. Duškovi věří, že data nezneužije. Klade si ale otázku, co by se stalo, kdyby se k programu dostal někdo jiný. Poslanec Pirátů a člen výboru Petr Třešňák novinku jako problematickou nevnímá, dokud zůstane zavřená jen v Ústavu zdravotnických informací a statistiky.