Pandemie koronaviru těžce dopadla na autoprůmysl. V březnu se prodeje nových aut v Evropě propadly o více než polovinu na 853 tisíc. Příští měsíce budou ještě horší. Většina automobilek a dodavatelů, kteří postupně otevírají v březnu zavřené továrny, má čím dál větší obavy, že lidé i firmy začnou šetřit a nová auta přestanou kupovat.

Jen v Německu, na kterém je český autoprůmysl do velké míry závislý, by podle odhadů při takovém scénáři přišlo o práci až 100 tisíc lidí. Trojice tamních automobilek − Volkswagen, BMW a Daimler − proto vyzvala spolkovou vládu, aby oprášila nástroj, díky kterému se už jednou poptávku po autech podařilo nastartovat: šrotovné. Německo ho naposledy zavedlo v roce 2009. Zákazník, který si koupil nový vůz a zbavil se starého, získal od státu příspěvek 2500 eur. Odbyt nových osobních aut v Německu díky němu v roce 2009 prudce stoupl na 3,8 milionu, zatímco předtím to bylo ročně okolo tří milionů.