Uzavření knihkupectví, které si vyžádala vládní opatření proti šíření koronaviru, těžce postihují knižní trh. Příkladem je největší distributor knih v zemi, skupina Euromedia. Ta musela v půlce března zastavit část plateb nakladatelům. Nedostala peníze od knihkupců, kterým se rázem zastavil přísun ­tržeb, a nemohli tak plnit své závazky.

Euromedia proto nyní požádala o pomoc své akcionáře, mezi něž se řadí investiční skupina Rockaway nebo firma Czech Media Invest podnikatelů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. "Rozhodli jsme se do Euromedie vložit desítky milionů korun, které půjdou na platy zaměstnanců a splacení faktur," řekl HN Lukáš Novák, šéf a jeden z akcionářů skupiny, která provozuje i síť Luxor či nakladatelství Ikar nebo Odeon. Podle Nováka Euromedia už nyní část pohledávek proplácí, další peníze začne partnerům posílat v řádu dnů.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů očekává, že by se letos knižní trh mohl vlivem koronavirové krize zmenšit o třetinu a jeho obrat klesnout až o tři miliardy korun. Svaz proto vládu požádal o pomoc ve výši jedné miliardy korun, která by podle něj mohla takový scénář zčásti odvrátit. Ministerstvo kultury ovšem na požadavek neslyšelo a ve svém záchranném balíčku nakladatelům slibuje jen 20 milionů korun. Ty mohou získat prostřednictvím grantů na vydávání nových titulů.

Zmíněný svaz zastupuje přes dva tisíce nakladatelství. Kdyby o pomoc požádalo každé z nich, získá v průměru 10 tisíc korun. Ztráty jsou ale o několik řádů větší. Třeba brněnské nakladatelství Host je do 27. dubna, kdy znovu otevřou menší knihkupectví, odhaduje na sedm milionů. Větší prodejny knih, které se nacházejí v obchodních centrech, budou moci podle plánu vlády otevřít 8. června. Knihy se sice stále mohou prodávat po internetu, knihkupci ale shodně uvádějí, že výpadek tržeb z kamenných prodejů jim to nenahradí.

Pomoc od ministerstva kultury je podle ministra Lubomíra Zaorálka (ČSSD) určená hlavně menším nakladatelům a knihkupcům. Ti větší by měli spíše žádat o bezúročné půjčky v rámci programů Covid. Třeba knihkupecká síť Kanzelsberger ale na takovou podporu nedosáhla, protože nesplnila požadované podmínky. Peníze nedostalo ani pražské nakladatelství Práh. To žádalo o půjčku v rámci programu Covid I. Po třech týdnech od podání žádosti ale dostalo zprávu, že prostředky pro pražské podnikatele již byly vyčerpány.

"Programy Covid jsou určené jen pro menší a střední firmy. My jako větší podnik tak žádat nemůžeme," upozorňuje Novák z Euromedie. Podle něj by jeho skupina teoreticky mohla získat záruky za úvěry u státní pojišťovny EGAP, které jsou určené velkým firmám. "Na záruku dosáhne podnik, u něhož loni vývoz činil 10 až 20 procent obratu. Jenže my dodáváme české knihy českým čtenářům, takže nic nevyvážíme. Na záruky tak nedosáhneme," stěžuje si Novák.

Podle něj by oboru pomohlo, kdyby do něj stát nalil miliardu požadovanou knihkupci. Peníze by se pak využily na podporu provozu knihkupectví a vydávání nových knih. "Uvítali bychom také, kdyby se zrušila DPH na knihy. Náklady nám rok od roku rostou, ceny knih ale zůstávají podobné," uvádí Novák. Firmám z knižního trhu by pak zůstalo více peněz, kterými by mohly zčásti "zalepit" nynější ztráty.