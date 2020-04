Zatímco Česko a další státy teď řeší, jakým způsobem rozvolnit opatření přijatá proti šíření nového koronaviru, Švédsko takové starosti nemá – téměř žádné zákazy nikdy nezavedlo. V zemi tak zůstaly otevřené obchody i restaurace, děti do 16 let nadále chodí do školy, donedávna mohli Švédi lyžovat ve svých horských střediscích, než v nich skončila sezóna. Švédsko je se svým přístupem ke koronaviru prakticky světovým unikátem. A zároveň předmětem hádek, jestli se rozhodlo správně, nebo se pustilo do příliš velkého rizika a hazardu se životy a zdravím občanů.

Švédský způsob boje s pandemií zblízka sleduje třiačtyřicetiletý Čech Petr Jung, který se svou manželkou a malým synem žije v Göteborgu, druhém největším švédském městě, kde pracuje jako manažer v IT oddělení automobilky Volvo."Přijde mi, že lidí je teď venku víc, než dřív," říká v telefonickém rozhovoru s HN a odkazuje na krásné jarní počasí, které poslední dobou nepanuje jen v Česku, ale i ve Švédsku. "Lidé ale od sebe udržují větší odstup. Vidím to třeba na úzkých cestičkách v lesoparku, který máme poblíž bytu. Lidé by tam normálně šli třeba jen půl metr od sebe, ale teď se snaží vyhýbat opravdu obloukem.