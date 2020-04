Prezident je vrah, vykřikují Brazilci nespokojení s přístupem hlavy státu ke koronavirové nákaze. Jair Bolsonaro odmítá přísnější opatření k zastavení epidemie a tvrdí, že jde jen o lehkou chřipku. Zúčastnil se dokonce i demonstrace proti karanténě, kde několik stovek stejně smýšlejících příznivců pozdravil z korby terénního vozu. "Jsem tady, protože ve vás mám důvěru. A vy jste tady, protože máte důvěru v Brazílii," prohlásil. Prezidentův projev několikrát přerušil jeho kašel, popisuje server BBC. Přesto si ani nevzal roušku.

Bolsonaro kritizuje guvernéry a starosty, kteří karanténu naopak prosazují. Doufá, že tento týden bude posledním, kdy přísná nařízení budou platit. Karanténu označuje za zabijáka pracovních míst a obává se, že poškodí ekonomiku.

V minulých dnech a týdnech se prezident dostal do vážných sporů dokonce i se svými někdejšími spojenci. Postavil se proti němu například Wilson Witzel, guvernér státu Rio de Janeiro, který nedávno koronavirem onemocněl.

Witzel není jediný, kdo prezidenta veřejně kritizuje. Bolsonaro je se svým postojem k viru ve stále silnější izolaci. Velký nesouhlas vyvolalo i jeho rozhodnutí odvolat populárního ministra zdravotnictví Luize Henriquea Mandettu, který se postavil proti prezidentovi. Mezi oběma muži přitom panovalo napětí už několik týdnů.

Když média zveřejnila zprávu o odvolání Mandetty, v Riu de Janeiru se ozývaly výkřiky "vrah Bolsonaro" a po celé zemi lidé bušili do pánví a hrnců, což je tradiční forma protestu v Latinské Americe. "Je absurdní měnit ministra zdravotnictví uprostřed pandemie. Bylo to hrozné rozhodnutí prezidenta, uvězněného v myšlenkách, jež nemají žádný vědecký základ," řekl pro list Guardian lékař, který si nepřál být jmenován.

Do Bolsonara se opřel i exprezident Lula da Silva, který si u části veřejnosti udržuje podporu. Podle něj vede hlava státu Brazílii na jatka. "Je přirozené, že lidé nerozumí tomu, proč by měli zůstávat doma ani jak je situace vážná, když se prezident chová jako jeskynní člověk a říká, že je to jen chřipečka," prohlásil na videu ze svého bytu, kde se po návratu z Evropy zavřel do izolace. "Bolsonaro nepřemýšlí, jak ničivý dopad má na společnost, je bezohledný," dodal.

Experti varují, že koronavirus se v Brazílii rychle šíří. Země je podle nich několik týdnů za Evropou a Spojenými státy. Očekává se tedy, že nákaza by tam mohla kulminovat s největší pravděpodobností až během května.

Reálný počet nakažených je zřejmě mnohem vyšší, než jaká jsou oficiální čísla. Nyní je nakažených oficiálně 41 tisíc. "Vidíme jen špičku ledovce," prohlásil Mandetta ještě předtím, než ho Bolsonaro odvolal z funkce ministra zdravotnictví. Na vině je nedostatečné testování, které by nakažené odhalilo.

Mnozí mají také obavy o osud indián­ských menšin. Oslabuje je podvýživa nebo další nemoci jako třeba malárie nebo žloutenka, a proto nedokážou podobné nákaze příliš čelit. Choroba se objevila už u několika kmenů. Jeden patnáctiletý hoch z odloučeného kmene Janomámů zemřel. Koronavirus mohou do odlehlejších oblastí zavléct například misionáři nebo nelegální těžaři.