Ošetřovné zavedené kvůli zavření škol zřejmě vzroste

Zpětně od dubna má podle vládní novely činit ošetřovné 80 procent denního vyměřovacího základu zaměstnance místo nynějších 60 procent. Stát by ho měl vyplácet nejdéle do prázdnin. Předlohu včera schválila zrychleně ve stavu legislativní nouze sněmovna. Ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s potomky v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi, se tak zřejmě zvýší. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Covid Praha vyčerpali podnikatelé do deseti minut

Program magistrátu na podporu podnikatelů Covid Praha byl vyčerpán za devět minut. ČTK to včera řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Praha do programu vložila 600 milionů Kč z evropského operačního programu Praha − pól růstu. Dohromady půjde o záruky za 1,4 miliardy korun. Program město založilo, protože se pražští podnikatelé nemohou hlásit do vládního programu podpory Covid II. Půjčky vyřizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Nouzový stav asi skončí koncem dubna, Babiš ho už dál nechce

Vláda nebude usilovat o další prodloužení nouzového stavu v Česku kvůli pandemii koronaviru, ten tak zřejmě skončí 30. dubna. Premiér Andrej Babiš (ANO) včera v televizi Prima prohlásil, že on ani ostatní ministři za hnutí ANO nechtějí dál prodlužovat tento mimořádný stav, který v zemi platí od 12. března. Ministři za sociální demokracii byli naopak pro prodloužení. Po Babišových slovech předseda ČSSD a Ústředního krizového štábu Jan Hamáček uvedl, že za takové situace nemá smysl o prodloužení žádat.

Trump chce kvůli koronaviru pozastavit imigraci do USA

Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že se chystá podepsat exekutivní příkaz, jímž chce dočasně pozastavit imigraci do USA. Důvodem je podle něj snaha o zpomalení šíření koronaviru v zemi a starost o zaměstnanost Američanů. Podle médií chce Trump pozastavit i vydávání zelených karet a pracovních víz. Americký liberální tisk v tom vidí pokus o zneužití krize k tomu, aby dosáhl svých politických cílů a zastavil migrační proudy na jihu USA.

Slovensko začalo uvolňovat karanténní opatření

Slovensko umožňuje ode dneška plošné otevření menších prodejen, vnějších sportovišť a tržišť, jakož i dalších provozoven. Jde o první ze čtyř plánovaných fází uvolnění karanténních opatření v souvislosti s pandemií způsobenou koronavirem, kterou včera schválil ústřední krizový štáb. Uvolnění opatření dříve ohlásily i jiné evropské země včetně Česka. Restaurace a další podniky veřejného stravování budou moci prodávat jídlo přes okénko.

Vědci vytvořili mapu mutací koronaviru

Vědci zapojení do mezinárodního programu Nexstrain vystopovali na 10 tisíc různých mutací smrtícího patogenu koronaviru. Na základě těchto variant vytvořili mapu, která ukazuje, jak se koronavirus v daných časových obdobích šířil do různých částí světa. Tento genealogický strom by měl být zásadní v boji s koronavirovou pandemií a pomoci při vývoji vakcíny. Mutační mapa také vyvrací teorii, že nový koronavirus se dostal na Západ už loni.

Za vylité pivo se asi nebude platit spotřební daň

Pivovary budou moci žádat o vrácení spotřební daně za pivo, které nedokázaly prodat z distribučních center kvůli zavřeným hospodám a restauracím. Včera to schválila sněmovna v novele zákona o spotřebních daních, jež upravuje stahování cigaret se starým kolkem z trhu. Novelu nyní projedná Senát. O úlevu žádal Český svaz pivovarů a sladoven, podle kterého by placení daně za vylité pivo bylo nejenom nesmyslné, ale i nemorální.

Preventivní karanténu bude ukončovat praktický lékař

Nařízenou preventivní karanténu, kterou museli dodržovat lidé, již sice neměli test na covid-19 pozitivní, ale byli s někým nemocným v kontaktu, budou od středy ukončovat praktičtí lékaři. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky ale někteří potřebné rychlotesty nemají. Budou tak dál posílat pacienty na odběrová místa. Ukončovat karanténu rychlotestem nařídilo ministerstvo zdravotnictví lékařům 16. dubna.

Zákaz cestování byl podle Antoše neústavní

Zákaz vycestování z Česka, který by byl podložen zákonem o ochraně veřejného zdraví, by byl neústavní. Uvedl to ústavní právník Marek Antoš. Vláda nyní zákaz, který platí od poloviny března, opírá o krizový zákon, i v tomto případě je ale podle Antoše konstrukce velmi sporná. Vládní zákaz cestování z Česka do ciziny kvůli koronaviru je podle naprosté většiny Čechů nezbytný. Vyplývá to z průzkumu National Pandemic Alarm, provedeného 16. dubna.

Na VUT vznikl dezinfekční zářič, kterých je nedostatek

Informatici z brněnské techniky sestavili na zakázku germicidní zářič pro Fakultní nemocnici Brno. Jde o přístroj, který slouží k dezinfekci vzduchu a povrchů pomocí ultrafialového záření. Pandemie koronaviru způsobila, že germicidní zářiče jsou na trhu nedostatkovým zbožím, oznámila Iveta Zieglová z Fakulty strojního inženýrství. Zářiče se používají ve zdravotnictví, potravinářském průmyslu nebo při úpravě vody. Jde o účinnou dezinfekční metodu.

Útok na nemocnice mohl jít od ruských hackerů

Škodlivý program coviper, který zejména v minulém týdnu útočil na některé české nemocnice, mohl být vytvořen za pomoci nástroje od ruských hackerů. Vyplývá to ze zjištění antivirové firmy Eset. Jeho stopa vede podle ní i na čínské IP adresy. "Původ útoku nelze jednoznačně určit, nicméně nástroj MBR Locker, pomocí kterého byl vytvořen, je v ruském jazyce," uvedl technický ředitel Esetu Miroslav Dvořák. Rusko popřelo, že by za útoky stálo.

Brněnské divadlo bude hrát zdarma pro záchranáře

Brněnské divadlo BuranTeatr v příští sezoně umožní zdravotníkům, hasičům, policistům a vojákům vstup zdarma na všechny reprízy svých představení. Divadelníci tak chtějí vyjádřit úctu a vděk záchranným složkám, které v první linii bojují proti koronaviru. "Každý někdy potřeboval pomoc nebo ji potřebovat bude. A jsou lidé, jejichž prací je pomoc nám poskytovat a je potřeba jim za to poděkovat," uvedl dramaturg a herec divadla Miroslav Ondra.

