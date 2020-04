Česko je evropský unikát − země, která má hranice zavřené zevnitř. Není divu, že to vzbuzuje asociace s dobou komunismu. Není divu, že obavy svobodomyslných lidí rostou a že se někteří z nich organizují na Facebooku k protestům. Zvláště když prezident prohlásil, že hranice by měly zůstat zavřené celý rok. Předtím šéf krizového štábu říkal, že to budou dva roky. Lidé, kteří neztratili paměť, vědí, co taky může znamenat "rok, maximálně dva". Obavy ze zneužití situace jsou zcela namístě.