Státní finance za letošek skončí v hlubokém minusu. To je fakt, který vládě nikdo soudný nevyčítá. Ekonomové dokonce většinově soudí, že pokud by deficit nevystoupil k rekordním výšinám, byla by to vlastně špatná zpráva. Ukazovala by totiž na neschopnost vlády efektivně podat štědrou pomocnou ruku, kterou podniky, živnostníci i zaměstnanci v odvětvích postižených v souvislosti s epidemií koronaviru přímo zákazem činnosti či "jen" dramatickým výpadkem poptávky právem očekávají. "Šetrnost" v konvenčním smyslu slova není namístě, vymstila by se ekonomice stejně jako volba špatných či pomalých metod, jak peníze do zasažených sektorů dostat.