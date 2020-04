Představte si, že máte hotel, zaměstnance, úvěry a všechno docela dobře šlape, byznys jede, lidem se u vás líbí a budoucnost vypadá růžově. A pak se vláda rozhodne zavřít hranice a také vaše podnikání a na všechny uvalí karanténu. Jaké v této situaci můžete vytvářet plány do budoucna? Co třeba takto: duben − nula příjmů, dva miliony výdajů; květen − nula příjmů, dva miliony výdajů; červen − nula… a tak dále v podstatě ještě hodně dlouho, protože co se týká politiků a jejich ochoty povolit cestování, je to horší než čekat, až kohout snese vejce. A jaká je pravděpodobnost, že bude podobný byznysplán přijatelný pro banku, která dotyčný hotel úvěruje? A jak moc se o úvěr zrovna pro tento hotel, nebo rovnou o tento druh podnikání, budou banky přetahovat? Odpověď asi není těžká. Žádný úvěr nebude.