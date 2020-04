Prodám sotva třetinu toho co normálně. Umožní mi to zaplatit zaměstnance a povinné platby, ale na investice už nezbývá nic, dlouhodobě by se takto fungovat nedalo, přiznává sládek pivovaru Hostomice Štěpán Kříž. Před lety ve středočeské vesnici nedaleko Karlštejna navázal na zdejší pivovarskou tradici trvající od začátku 15. století a na místě, které za minulého režimu sloužilo jako opravna traktorů, znovuobnovil pivovar. Teď spolu s kolegy z více než 400 minipivovarů po celém Česku bojuje o udržení svého podnikání, když kvůli uzavření restaurací a hospod kvůli pandemii ze dne na den zůstal bez odběratelů. A musel řešit, co dělat se sudy piva, za které už odvedl spotřební daň.