Koronavirová pandemie stvořila nové lídry trhů. Na historická maxima stoupla minulý týden například cena akcií společností Netflix a Amazon. Tržní hodnota první jmenované firmy provozující streamovací službu na sledování filmů a seriálů dokonce poprvé překonala dosavadního lídra zábavního průmyslu, studio Disney.

Netflix i provozovatel internetového obchodu Amazon navíc navázali na růst i během pondělního obchodování na amerických trzích. Rostl také hlavní index technologických firem Nasdaq.

"Amazon se stal užitečným nástrojem − obranným, spolehlivým a nepostradatelným. Netflix se stal lékem, neúmyslnou kúrou na masovou úzkost. Je všelékem pro obyvatelstvo uvězněné ve svých domovech," glosoval vývoj obou společností analytik Josh Brown, jenž působí v poradenské společnosti Ritholtz Wealth Management.

Investoři a poradci začali říkat akciím firem jako Netflix a Amazon prozaicky "stay-at-home stocks". Vyjadřují tím hlavní výhodu zmíněných společností. Možnost využívat službu, aniž bych musel opustit domov. Objednat si zboží z e-shopu je v době, kdy se lidé obávají nákazy, bezpečnější alternativou výpravy do klasického kamenného obchodu.

V řadě zemí navíc vlády i sami obchodníci provoz klasických prodejen omezují, nebo je rovnou dočasně zavírají.

Zájem o služby Amazonu dosáhl takové míry, že firma nestíhala vyřizovat objednávky. Kvůli tomu najala globálně 100 tisíc nových zaměstnanců a dalších 75 tisíc plánuje přijmout. Do distribučního centra v Dobrovízi hledá 600 lidí.

V pondělí stály akcie Amazonu přes 2400 dolarů za kus. Před pandemií se pohybovaly zhruba o 700 dolarů níže. Analytici předpokládají, že firma může dále růst. Investiční banka Barclays označila akcie Amazonu za "stále jednu z nejchytřejších sázek pro investory, přestože v posledních dvou měsících dramaticky překonával zbytek trhu".

Světlé zítřky v krátkodobém horizontu předvídají odborníci i Netflixu. Ten zase těží z toho, že lidé hledají alternativní způsoby, jak se během času stráveného v domácí izolaci zabavit. Kvůli zavřeným kinům a restauracím či zrušeným sportovním zápasům nemají mnoho možností, jak trávit volný čas.

Kolik nových předplatitelů Netflix získal, zatím není jasné. Výsledky za první čtvrtletí letošního roku oznámí až dnes. Analytici očekávají přírůstek přes 10 milionů nových uživatelů. Dosud jich služba celosvětově měla 167 milionů. Pro srovnání, v loňském prvním čtvrtletí si ji předplatilo 9,6 milionu nových uživatelů, v dalších kvartálech ale byly přírůstky slabší.

"Obsahové novinky v kombinaci s hodnotou archivu Netflixu pro lidi, kteří musí zůstat doma, vedly k nadprůměrnému výsledku a více než vykompenzovaly dopad loňského zvýšení cen a rostoucí konkurenci," napsala v analýze investiční banka Goldman Sachs. Právě optimismus investorů vyhnal hodnotu akcií firmy na historická maxima. V pondělí se prodávaly kolem 440 dolarů za kus. Tržní kapitalizace firmy přesahovala 193 miliard dolarů, což je asi o šest miliard více než v případě největšího konkurenta, společnosti Disney.

Netflixu nyní v souboji s konkurencí pomohlo, že se mu podařilo získat pozornost hned několika novými pořady. Už na konci února, kdy se pandemie naplno rozjížděla v Itálii, uspěl s druhou sérií dokumentu z prostředí formule 1 F1: Drive to Survive. V březnu a dubnu zase zaujal sérií Pán tygrů nebo historickým dramatem o zrodu profesionálního fotbalu v Anglii The English Game. Žádné z konkurenčních novinek se nedostalo takového mediálního ohlasu.

Jestli Netflix současnou pozici lídra udrží, však ukáže teprve chvíle, kdy se vedle dalších internetových služeb bude muset potýkat i s klasickou konkurencí kin, divadel a jiných aktivit. Mimo jiné se znovu rozběhnou i zavřené zábavní parky společnosti Disney.

Posilování inovativních podniků je však obecným trendem provázejícím pandemii. Potvrzuje to i růst indexu Nasdaq. Ten již umazal zhruba polovinu ztrát, které nabral při propadech na přelomu února a března. Kromě zmíněných firem posilovala například i služba Zoom, umožňující konferenční hovory přes internet, nebo čínská IT skupina Alibaba. Hodnota jejích akcií se dostala na historická maxima a v pondělí oznámila, že kvůli zvýšené poptávce investuje v příštích třech letech do své cloudové infrastruktury v přepočtu 712 miliard korun.