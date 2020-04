Slunné pláže, historická města a speciality středomořské kuchyně přilákají do Chorvatska každý rok stovky tisíc Čechů. Letošní letní sezonu ale brzdí koronavirová pandemie. Přesto se Češi do své oblíbené přímořské destinace nejspíš přece jen dostanou. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že by mělo být možné vycestovat do vybraných zemí, kde je nízké riziko nákazy. Ve hře jsou jednání s Chorvatskem či se Slovenskem.

Země na jadranském pobřeží, pro kterou příjmy z turistického ruchu hrají zásadní roli, zvažuje možnost otevřít na léto koridor pro zdravé turisty. Před cestou k moři by podstoupili test na koronavirus a po návratu by nemuseli do karantény. Koridor by vznikl na základě dvoustranné dohody mezi Prahou a Záhřebem.

Jak přesně by měl vypadat, není jasné. Jednání o něm začnou už tento týden. "Vhodné by bylo, kdyby lidé přilétali letadlem, tak bychom měli přímé spojení s Českem. Na druhou stranu ale musíme vzít v potaz, že Češi jezdí do Chorvatska spíše autem," uvedl pro Jutarnji list dobře informovaný zdroj.

Nejistá sezona Itálie Karanténa potrvá nejméně do 3. května. O letní turistické sezoně není rozhodnuto. Hledá se, jak zpřístupnit pláže, aby tam lidé mohli držet rozestupy. Španělsko Karanténa je do 26. dubna, čeká se prodloužení. Ani zde není o letní sezoně jasno. Turisté budou muset držet rozestupy. Návštěvníkům se zřejmě bude kontrolovat teplota. Řecko Vláda zatím nerozhodla, kdy se země otevře pro turisty. Úřady každý den vyhodnocují situaci.

Chorvati už české turisty vyhlížejí. "Česko je přesně ten trh, se kterým jsme nejvíce počítali. Bylo nám jasné, že by právě oni jako první mohli přijet na Jadran. Jsme s nimi v neustálém kontaktu," řekl k tomu ředitel státní turistické agentury ze Splitsko-dalmatské župy Joško Stella. Chorvatská média už mluví o "českém modelu".

Přímořská země se 4,2 milionu obyvatel tak hledá cesty, jak alespoň částečně zachránit letošní turistickou sezonu. Stejný postup by chorvatská vláda chtěla využít i v případě dalších zemí, konkrétně Rakouska a Maďarska.

Chorvatský premiér Andrej Plenković o možnosti vytvořit podobné koridory hodlá v příštích dnech jednat s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a maďarským lídrem Viktorem Orbánem, napsal chorvatský Jutarnji list. Podle něj chce Plenković využít i velmi dobrých vztahů s těmito vybranými zeměmi.

Nezbytnou podmínkou je ale dobrá epidemiologická situace ve všech zemích, kterých se dvoustranné dohody budou týkat.

Podoba letošní turistické sezony na Jadranu se tak teprve tvoří. Chorvatský ministr cestovního ruchu Gari Cappelli naznačil, že země v létě otevře vybrané kempy, přístavy a hotely v odlehlejších místech, kde by se lidé snáze vyhnuli kontaktu s dalšími. "Také chceme umožnit, aby se sem dostali cizinci, kteří zde vlastní nemovitosti nebo jachty," řekl ministr cestovního ruchu Gari Cappelli.

Hoteliéři a majitelé penzionů po celém Chorvatsku už také hledají možnosti, jak se přizpůsobit požadavkům nutným při zvládání nebezpečné nákazy. Například jak zajistit potřebné rozestupy mezi jednotlivými hosty nebo jak podávat večeře a snídaně.

Zatím je země v karanténě, zavřené jsou restaurace, kavárny i prodejny s výjimkou obchodů s potravinami a dalšími nezbytnostmi. Hranice budou podle deníku Jutarnji list zavřené ještě minimálně měsíc.

Cestovní ruch tvoří v Chorvatsku až 20 procent HDP, což je vůbec největší podíl ze všech zemí v Evropě. V posledních letech příjmy z turismu pravidelně lámaly rekordy, v roce 2019 dosáhly zhruba na deset miliard eur.

Na dvoustranné dohody s dalšími evropskými zeměmi se hodlá vedle Chorvatska spolehnout také Rakousko. Uvedla to tamní ministryně cestovního ruchu Elisabeth Köstingerová s tím, že šíření koronaviru je nyní "relativně pod kontrolou".