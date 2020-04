Nosit, či nenosit

Roušky: v Evropě neznámé

◼ Lidé v Asii roušky nosí běžně, a to hlavně kvůli zkušenosti se SARS a dalšími epidemiemi, které je zasáhly v minulých letech. V Evropě nařídily povinné zakrývání obličeje jen Česko, Slovensko a Bosna a Hercegovina.

◼ Postupovaly tak proti doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), která tvrdí, že roušky lidem dávají "falešný pocit bezpečí" – v přenosu viru zabránit nedokážou a lidé si kvůli nim prý méně myjí ruce a nejsou tak důslední v dodržování rozestupů na veřejnosti. Pokud by navíc všichni lidé sháněli roušky či respirátory, hrozilo by, že těchto pomůcek nebude dost pro zdravotníky a další zaměstnance nejvíce vystavené riziku nákazy.

◼ Vedení WHO už ale připustilo, že – vzhledem k tomu, že má svět nyní co do činění se zcela novým virem – je možné, že své doporučení upraví podle vývoje poznání. Několik vědců publikovalo začátkem dubna v prestižním časopise Nature studii, která tvrdí, že nošení roušek skutečně omezuje množství viru, které každý člověk vydechne do ovzduší.

8 metrů

na takovou vzdálenost se může koronavirus šířit kýchnutím. U kašle jde o dva metry, u vydechnutí o metr a půl. Uvádí to vědci z Massachusetts Institute of Technology.