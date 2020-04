Návrh ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) zrušit daň z nabytí nemovitosti v Česku dočasně zmrazil trh se staršími byty. "Většina lidí teď čeká a nikdo nic nekupuje. A to přesto, že ministryně tvrdí, že případné zrušení daně by platilo i zpětně," popisuje Vladimír Zuzák, ředitel realitní kanceláře Maxima Reality. Podobně hovoří i další velké realitní kanceláře.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti by pro kupce starších bytů a domů znamenalo úspory v řádech až stovek tisíc korun. Od roku 2016 musí kupec odvádět státu čtyřprocentní daň z ceny, za kterou nemovitosti koupil. Například u bytu za pět milionů korun to znamená 200 tisíc korun. Do roku 2016 tyto peníze státu odváděl prodávající.

Ministerstvo financí chce zrušením daně opět nastartovat realitní trh, který zažívá stejně jako další odvětví útlum kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím vládním opatřením. Obavy panují také z toho, že po odeznění pandemie začne řada lidí šetřit a výrazně opadne poptávka. Právě tomuto scénáři má zrušení daně předejít.