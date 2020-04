◼ ČESKO

ČNB získala volnější ruce k obchodování

Česká národní banka bude moci obchodovat mimo jiné s cennými papíry s delší splatností a také uzavírat obchody s více institucemi než dosud. Novelu zákona podepsal prezident Miloš Zeman. Změnu schválil parlament ve zrychleném jednání jako jedno z protikrizových opatření. Vládě by mohla novela pomoci při vydávání státních dluhopisů. Vydáváním dluhopisů chce ministerstvo financí uhradit větší část letošního schodku státního rozpočtu.

◼ ČESKO

Vláda schválila pokračování příspěvků živnostníkům

Živnostníci a podnikatelé postižení opatřeními kvůli šíření koronaviru budou dostávat jednorázový příspěvek 500 korun denně i po 30. dubnu. Návrh schválila vláda, projednat ho teď musí parlament a podepsat prezident. Příspěvek bude možné vyplácet do uvolnění všech opatření omezujících podnikatele. Vláda s nimi zatím počítá do 8. června. Na příspěvek dosáhnou lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost, s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci.

◼ ČESKO

Úroky ze spotřebitelských úvěrů dostaly strop

Maximální výše úroků z dlouho nesplácených spotřebitelských úvěrů bude omezena. Stejně tak bude nově omezena i výše sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné za opožděné splátky úvěrů. Změny v zákoně o spotřebitelském úvěru podepsal prezident Miloš Zeman. Pokuta pro živnostníky při prodlení delším než tři měsíce nebude moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky.

◼ ČESKO

EGAP může nově ručit za firemní úvěry

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) bude moci kromě pojištění nově poskytovat také záruky za firemní úvěry na provoz, pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby velkým vývozcům, výrobcům i obchodníkům. Zákon, který jí to umožní, podepsal prezident Miloš Zeman. Je jedním z řady protikrizových zákonů souvisejících s pandemií koronaviru. Parlament ho projednával ve stavu legislativní nouze.

"

Modlíme se za politické strany z různých zemí, aby v tomto období pandemie hledaly společně to nejlepší pro jejich zemi, a ne pro jejich stranu.

papež František

◼ ČESKO, RUSKO

Moskva odmítla, že stojí za hackerskými útoky

Rusko včera prostřednictvím svého velvyslanectví v Praze popřelo, že by stálo za počítačovými útoky na české nemocnice. Stalo se tak poté, co se v českých médiích objevily informace, že stopy útoků vedou do Ruska. Velvyslanectví to na Facebooku odmítlo jako výmysl, špinavý protiruský výpad a otevřenou provokaci. Podle ambasády informace podsouvají médiím české tajné služby.

◼ ŠPANĚLSKO

Madrid navrhne fond pro země postižené pandemií

Španělská vláda navrhne svým unijním partnerům, aby byl vytvořen fond obnovy v objemu 1,5 bilionu eur (skoro 41 bilionů Kč) financovaný permanentním dluhem. Pomoct by měl státům nejvíce zasaženým současnou koronavirovou krizí. Vyplývá to z návrhů, které má k dispozici agentura Reuters. Španělský premiér Pedro Sánchez návrh představí svým evropským kolegům během čtvrtečního summitu.

◼ ČESKO

Štáb navrhne u pendlerů nahrazení karantény testem

Ústřední krizový štáb hodlá rozvolnit některá opatření zavedená kvůli šíření nákazy novým koronavirem na státních hranicích. Vládě navrhne, aby přeshraniční pracovníci a lidé cestující do Česka za obchodními aktivitami na méně než tři dny nemuseli po příjezdu do země na dva týdny do karantény, pokud se prokážou negativním testem na covid-19. Rozvolnění by podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) mohlo začít platit od 27. dubna.

◼ USA

Američané protestují proti karanténě, chtějí do práce

Ve Spojených státech v posledních dnech propukly na několika místech protesty proti karanténě, kterou místní úřady vyhlašují kvůli pandemii covid-19. Lidé nesouhlasí s omezením pohybu na veřejnosti a uzavíráním obchodů a podniků. Ve státě Washington se několik tisíc lidí shromáždilo před sídlem místního parlamentu ve městě Olympia. Protesty proti karanténě se konaly také ve státech Texas, Ohio, Minnesota, Michigan a Virginie.

◼ ČESKO

Správa KRNAP obnovila úřední hodiny

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) uvolňuje koronavirová opatření. Od včerejška funguje ve stejných úředních hodinách jako před vyhlášením nouzového stavu. Zejména jde o odbor státní správy. Muzea Správy KRNAP pravděpodobně otevřou 26. května a infocentra 8. června. Nadále musí návštěvníci správy NP dodržovat mimořádná opatření, jako třeba mít zakryté horní cesty dýchací nebo dodržovat minimálně dvoumetrové rozestupy.

◼ ČESKO

Agentura dá 100 milionů korun na výzkum kvůli viru

Technologická agentura ČR chystá novou veřejnou soutěž Programu ÉTA pro výzkumné projekty zaměřené na zmírnění dopadů koronaviru. Agentura podpoří především počiny řešící důsledky krize v sociální oblasti, ekonomice, vzdělávání a kultuře. Předběžně na to vyčlenila 100 milionů korun. Podle předsedy agentury Petra Konvalinky mají výsledky výzkumů pomoci urychlit vytvoření společenské rovnováhy a zvýšit odolnost společnosti vůči dalším podobným hrozbám.

◼ ČESKO

Na farmářské trhy v Praze smí nově jen tuzemské zboží

Prodejci na pražských trzích označených jako farmářské mohou nově prodávat jenom výrobky od malých tuzemských producentů. Trhy s produkty ze zahraničí či od velkých výrobců se nadále nebudou moci označovat jako farmářské, ale třeba potravinové. Stanovuje to novela tržního řádu metropole, kterou včera schválili radní. Zahrnuje i další změny, například restaurační předzahrádky nebudou nově moci mít vlastní pípu, ale pouze chladničku na nápoje.

◼ ČESKO

Zoo chtějí dřívější otevření venkovních areálů

Zoologické zahrady chtějí po vládě otevření venkovních areálů dříve než na konci května. Za březen a duben přišly na tržbách v součtu zhruba o 100 milionů korun a trvání uzavření jim může způsobit rozsáhlé ekonomické, sociální a ochranářské škody. Vyplývá to ze společné tiskové zprávy jedenácti českých zoologických zahrad, kterou ČTK včera zaslaly zoo v Děčíně a ve Dvoře Králové nad Labem.

◼ ČESKO

Právníci odmítají využití zpravodajských informací

Více než 50 právníků žádá v otevřeném dopise poslance, aby odmítli rozšíření pravomocí policie, které má zavést novela zákona trestního řádu. Podle novely, kterou by se měla v úterý zabývat sněmovna, by informace získané zpravodajskými službami mohly být používány policií v trestním řízení jako důkazy. Nyní mohou zpravodajské služby pouze upozornit na možnost, že některé osoby páchají trestnou činnost.