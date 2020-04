◼ ČESKO

Plaga termín přijímaček oznámí v půli května

Termín jednotných přijímacích zkoušek na střední školy chce ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámit v první polovině května. Doufá, že se zkoušky budou moci uskutečnit v první půlce června. Uvedl to v televizi Prima s tím, že nyní nechce "vystřelit" datum, které by se později muselo měnit. Do konce dubna chce mít také ministerstvo hotové manuály k provozu na základních školách, kam se má od 25. května vrátit část školáků.

◼ ČESKO

Testování české populace má začít ve středu

Plošné testování populace na nový typ koronaviru by mělo začít ve středu. Má se celkem týkat až 28 tisíc lidí z Prahy, jižní Moravy, Litoměřicka a Litovelska. Cílem je zjistit podíl nakažených mezi obyvateli Česka. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha už plošné testování schválila etická komise. Reprezentativní vzorek testovaných by měl vznikat podobně jako u průzkumů veřejného mínění − vyberou se lidé různého věku, pohlaví, vzdělání či z různě velkých obcí.

◼ ČESKO

Od příštího týdne budou možné bohoslužby

Podle plánu vlády se od 27. dubna budou moci konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady do 15 osob. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že návrh byl projednán s kardinálem Dominikem Dukou. Od 11. května by se pak shromáždění v kostele mohlo zúčastnit do 30 lidí, od 25. května do 50 lidí, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Od 8. června by už akce v kostelích neměly být počtem účastníků omezeny.

ČESKO

Za schvalování Breivikova činu hrozí muži 15 let vězení

Pražské vrchní státní zastupitelství podalo obžalobu na obviněného, který na Facebooku schvaloval teroristické útoky Anderse Breivika v Norsku. Na webu to v pátek uvedl dozorový státní zástupce Zdeněk Štěpánek. Za podporu a propagaci terorismu hrozí podle českého trestního zákoníku pachatelům pět až 15 let vězení. Obžalobou se bude zabývat pražský městský soud. Pravicový extremista Breivik zavraždil v červenci 2011 celkem 77 lidí.

"

Teď, když očekáváme pomalé a namáhavé uzdravování z pandemie, existuje riziko, že zapomeneme na ty, kdo zůstali v pozadí. Můžeme pak být zasaženi ještě horším virem, totiž sobeckou lhostejností.

papež František

◼ ČESKO

Fungování soudů se má vracet k normálu

Ministerstvo spravedlnosti doporučilo soudům, aby ode dneška postupně obnovily činnosti, které musely omezit kvůli koronavirové situaci. Konkrétní kroky nechalo na předsedech jednotlivých soudů. Úřad očekává, že pokud se nezmění epidemiologická situace, rozhodovací činnost soudů se "výrazněji navrátí k normálu" v květnu, uvedl mluvčí Vladimír Řepka.

◼ ČESKO

Počet úmrtí se blíží dvěma stům, uzdravených je 1300

S nemocí covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, zemřelo v českých nemocnicích do včerejšího večera 186 lidí. Během neděle přibylo pět úmrtí. Počet potvrzených případů během dne narostl o necelou padesátku a překročil 6700, skoro 1300 lidí se už vyléčilo. Počet případů v celé Evropě o víkendu poprvé přesáhl milion, skoro 100 tisíc Evropanů nemoci podlehlo. V celém světě pak bylo nakaženo už přes 2,3 milionu lidí, přes 160 tisíc jich zemřelo.

◼ USA

Trump přitvrzuje svou rétoriku vůči Číně

Americký prezident Donald Trump varoval Čínu před následky, pokud vědomě nezasáhla a nezabránila rozšíření koronaviru do světa. Virus se poprvé objevil na přelomu roku v čínském městě Wu­-chan a Čína čelí obviněním, že nákazu zpočátku tajila. Podle Trumpa je nyní nutné si položit otázku, jestli rozšíření koronaviru byla "chyba, která se vymkla kontrole", anebo jestli to byl důsledek vědomého jednání. Případné akce vůči Číně ale neupřesnil.

◼ ČESKO

Česko poslalo nótu kvůli incidentu v Petrohradu

Česká diplomacie poslala nótu ruskému ministerstvu zahraničí kvůli čtvrtečnímu incidentu před generálním konzulátem v Petrohradu. Kritizuje, že ruská policie neinformovala úřad o řešení situace s demonstranty, kteří protestovali proti odstranění sochy maršála Ivana Koněva v Praze. Podle ruských médií demonstranti byli aktivisté z nezaregistrované nacionalistické strany Jiné Rusko, kteří rozvinuli transparent s nápisem "Koněva zpátky na místo, ku*vy!".

◼ RUSKO

Rusko vyzkoušelo v Sýrii nový tank T-14 Armata

Rusko vyzkoušelo v Sýrii v bojových podmínkách svůj nový, údajně revoluční tank T-14 Armata. Ministr průmyslu Denis Manturov řekl, že sériové dodávky této nové těžké výzbroje armádním jednotkám by měly začít v příštím roce, přestože se ještě pracuje na úpravě, aby tank nebyl příliš drahý. O tom, jak testy dopadly, se nezmínil. K přednostem tanku T-14 má patřit digitální zařízení, bezosádková věž a také účinná obrana − speciální složení a konstrukce pancíře a aktivní ochrana schopná odklonit nebo zničit různé střely.

◼ ČESKO

Prodej domácích mazlíčků vzrostl spolu s koronavirem

Na začátku dubna stoupl meziročně o více než čtvrtinu prodej drobných domácích mazlíčků. Lidé kupují zvířata seniorům, aby byla karanténa snesitelnější. Podle Lenky Harudové, marketingové ředitelky PetCenter, vzrostly hlavně prodeje králíků, morčat, křečků a křečíků. Obraty na e-shopu jsou prý několikanásobné. Vyšší poptávku při startu krize zaznamenal i výrobce krmiv pro domácí mazlíčky Vafo Praha.

◼ RUSKO

Žirinovskij chce zakázat komunisty

Známý ruský politický bouřlivák Vladimir Žirinovskij chce nechat pozavírat ruské komunisty a zakázat jejich stranu, pokud bez ohledu na preventivní opatření proti koronaviru letos opět půjdou položit věnce k mauzoleu Vladimira Iljiče Lenina na Rudém náměstí. Letos tomu bude 150 let, co se Lenin narodil.

◼ Z TWITTERU

Politika strachu se českým politikům osvědčila během migrační krize. Z uprchlíků se stal nebezpečný virus. Teď to funguje výtečně v koronakrizi, národ je poslušný jako vycvičený pejsek i tehdy, když opatření nedávají smysl. Jenže k cestě ven bude třeba otevřenost a odvaha.

@JiriPehe

český politolog, spisovatel a politický komentátor Jiří Pehe

"

Jestli Češi chtějí pomník maršála Koněva odstranit, chtěli bychom ho převézt na Slovensko. Bude sloužit jako památník.

Ján Čarnogurský