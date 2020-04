Cena za pandemickou krizi zůstává otevřená a nejistá. Je jasné, že se stát snaží hledat zdroje na každém rohu. Přímé úkolování centrální banky od premiéra ve stylu "snižte úrokové sazby a podělte se s námi o váš zisk" je však nebezpečné. Je to první krok k podkopání nezávislosti, díky které má ČNB na trzích dlouhodobě velice dobrou pověst − lepší než například sousední banky v Polsku nebo Maďarsku. Nezávislost přitom vůbec neznamená, že politika centrální banky tu vládní nemůže v krizi doplnit a podpořit. Naopak. Jak by to mohlo vypadat?