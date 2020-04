Uplynulých pět let bylo v Česku ve znamení boomu takzvaných realitních fondů. Střadatelé a investoři si je oblíbili, neboť umožnily zhodnocovat peníze prostřednictvím velkých komerčních nemovitostí − logistických parků, výrobních hal, kancelářských budov a obchodních center.

Investiční společnost Redside spravuje klientům majetek za půl miliardy eur v pěti různých fondech, včetně fondu Nova Real Estate, zaměřeného právě na průmyslové nemovitosti. Předseda představenstva Rudolf Vřešťál říká v rozhovoru pro HN, že omezení byznysu v důsledku koronaviru a očekávaný propad hospodářství prověří kvalitu realitních fondů. Leckde dojde na výpadky nájmů, pokles cen některých budov a přeceňování majetku. "To ale může být dobře, pokud máte stabilní portfolio a chuť dál nakupovat," říká Vřešťál.

HN: Jak omezení způsobená epidemií koronaviru komplikují život u vás?

Od začátku razím postoj, že svět neskončil, že se nám možná trochu mění hřiště pod nohama, ale to je dočasné a normální. Že je třeba nezastavovat a hrát dál i s tím, že naše rozhodnutí musíme revidovat skoro denně podle aktuálního vývoje. Zatím se nám to daří, část nás chodí denně do kanceláře, část pracuje z domova.

Rudolf Vřešťál (43) Je předsedou představenstva a finančním ředitelem fondové společnosti Redside. Také je spoluzakladatelem a partnerem ASB Group, firmy poskytující účetní, daňové a finanční poradenství.

Naše fondy jsou díky skladbě svých aktiv zasaženy minimálně a ukazují svou sílu, ale infrastruktura kolem je do velké míry nefunkční. Přijde mi, že spousta lidí usoudila, že je konec starých pořádků a že se teď bude čekat, co se stane a jak nás z toho stát vytáhne. Všichni čekají a říkají: My teď nevíme a ani nevíme, kdy budeme vědět, tak se nezlobte. Od bank při řešení financování až po notáře, když potřebujete ověřit podpis.

HN: Dojde k poklesu cen komerčních nemovitostí?

V pokles cen do značné míry doufám. Dva roky jsme prakticky neudělali novou transakci, protože ceny byly příliš vysoko. Pokles nám umožní znovu nakupovat.

HN: Ve kterých segmentech nemovitostí bude největší propad?

Jedna věc je okamžitý efekt vládou nařízených omezení, což zasáhne samozřejmě nejvíc hotely, obchodní centra a podobně. Výpadek toku peněz se projeví rychle. Druhou vlnu přinese recese, způsobená touto situací, u níž nikdo neví, kdy skončí. Snížená poptávka v obchodech i službách pak prověří kvalitu nemovitostí. Cenu také stlačí nižší poptávka po investičních nemovitostech jako takových. To ale může být dobře, pokud máte stabilní portfolio a chuť dál nakupovat. Nebo špatně, když musíte prodávat.

HN: Jak reagují vaši nájemci, kteří musí mít zavřeno? Budou mít zpoždění s placením nájmů?

Naše portfolio je složeno tak, že nájemné od nájemců s nyní uzavřenými provozovnami tvoří pouze dvě procenta příjmů fondu. Nechci tvrdit, že to je díky naší prozíravosti, protože krizi tohoto typu jsme samozřejmě nepředpokládali. Na 98 procent nájemného jsou kanceláře, průmyslové a logistické nemovitosti, potravinářský a hobby retail. Takže dopad na nás to nemá prakticky žádný.

HN: Stát umožnil zavřeným firmám odklad nájmů. Je to rozumné? Využijí toho i vaši nájemníci?

Mám z toho smíšené pocity. Pronajímatel a nájemce se dlouhodobě potřebují. Pokud má nájemce problém, je v zájmu pronajímatele mu ho pomoci vyřešit, aby oba dále mohli dlouhodobě profitovat ze vzájemné spolupráce. S těmi několika málo nájemci, kteří jsou vládními nařízeními zasaženi, samozřejmě jednáme a i bez státu bychom k nějaké dohodě došli, protože ji prostě oba potřebujeme a chceme.