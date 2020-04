Půjde to rychle, slibují vládní poslanci, už zítra by podle nich mělo být jasné, jestli stát do konce června zakáže majitelům bytů dát nájemníkům výpověď, pokud kvůli koronavirové krizi nemohou platit nájem. Návrh kabinet Andreje Babiše (ANO) protlačil sněmovnou před dvěma týdny, ale nelíbil se Senátu, který jej dolní komoře, podobně jako několik dalších novinek, vrátil.