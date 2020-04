Výzkum v chicagské univerzitní nemocnici ukázal, že naprostá většina pacientů, kterým byl na nemoc covid-19 podáván experimentální lék Remdesivir, se rychle uzdravila a mohla být propuštěna do domácího ošetřování. Vyplývá to z uniklé videonahrávky porady lékařů z této nemocnice, kterou získal americký server STAT News. Akcie společnosti Gilead Sciences, která lék vyvinula, vyrostly okamžitě o 21 procent.

"Nejlepší zpráva je, že většina našich pacientů už je doma, což je skvělé. Jen dva pacienti zemřeli," říká na nahrávce, která měla zůstat mezi zdmi nemocnice, Kathleen Mullaneová, odbornice na nakažlivé nemoci, která vedla klinické testy. Do nich nemocnice zařadila celkem 125 lidí, z nichž 113 bylo ve vážném stavu. Všichni dostávali denní infuze Remdesiviru.

Jedním z nich byl 57letý dělník Slawomir Michalak, který měl vysoké horečky, trpěl dušností a bolestmi v zádech. "Bylo to, jako kdyby mě někdo mlátil do plic," řekl STAT News. Třetího dubna byl přijat do nemocnice s čtyřicetistupňovou horečkou a nemohl dýchat. Byl napojen na kyslíkový přístroj a podepsal souhlas s testováním Remdesiviru. První dávku léku dostal druhý den. "Teplota mi klesla téměř okamžitě a začal jsem se cítit lépe," řekl Michalak. Po druhé dávce 5. dubna mohl být odpojen od kyslíku a dva dny nato se jeho stav zlepšil natolik, že mohl být z nemocnice propuštěn. "Remdesivir byl zázrak," řekl Michalak americkým novinářům.

Léky na covid-19 Remdesivir Americká společnost Gilead Sciences vyvinula lék během epidemie nemoci ebola v západní Africe v letech 2013–2016. Během testování se ukázalo, že lék má pozitivní efekt při léčbě, jiné preparáty byly ale účinnější. Testování ale ukázalo, že lék je bezpečný a bez vedlejších účinků. Později se zjistilo, že zabírá i na nákazy SARS a MERS, které jsou příbuzné současnému koronaviru. I proto byl Remdesivir prvním adeptem na testování proti covid-19. Favipiravir Japonský lék na chřipku, prodávaný pod názvem Avigan, povolilo české ministerstvo zdravotnictví pro experimentální použití. Je vhodný pro středně závažné případy a v prvních fázích onemocnění. V Japonsku je schválený od roku 2014 jako lék proti chřipce. V únoru během testů v Číně se ukázalo, že urychluje uzdravování. Od března je lék také testován v Itálii. Chlorochin Antimalarikum, které bylo vyvinuto už v roce 1934 a nyní je už vyráběno jako generický lék. V lednu 2020 čínští lékaři zkoušeli jeho použití proti covid-19 s "poměrně dobrými výsledky". Nyní se testuje i v Itálii. Nevýhodou jsou vedlejší účinky včetně svalových problémů, nočních můr nebo problémů se zrakem.

Lékařka Mullaneová na nahrávce upozorňuje, že většina pacientů se vyléčila během šesti dnů. "Většina z nich byla ve vážném stavu, ale stejně se vyléčili do týdne. Měli jsme snad jen tři pacienty, kteří u nás museli zůstat deset dní," tvrdí odbornice na nahrávce.

Když Mullaneovou kontaktoval server STAT News, potvrdila pravost nahrávky, odmítla ale studii jakkoli komentovat.

Odborníci poukazují na to, že během testů chyběla takzvaná kontrolní skupina.

Tedy podobní pacienti, kterým ale lékaři podávají místo léku placebo, aby se tak ukázalo, že lék je skutečně efektivní.

V Gilead Sciences také nechtěli výsledky komentovat. "Jediné, co můžeme v této fázi říct, že se těšíme, až budou dostupná všechna data z právě probíhajících výzkumů," vydala firma ve čtvrtek krátké prohlášení.

Společnost momentálně lék testuje na 2400 pacientech ve vážném stavu na 152 místech po celém světě.

Lék měli k dispozici také lékaři na pražské Bulovce, kteří ho deset dní podávali 53letému pacientovi v těžkými příznaky. I v tomto případě byl konec šťastný, lékaři ho po 10 dnech mohli odpojit od mimotělního okysličování krve a nyní si zvyká na dýchání bez plicní ventilace.

Gilead nyní připravuje vyčlenění určitého množství dávek pro pacienty ze střední a východní Evropy. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv by Česko mělo být mezi prvními zeměmi, které ho budou mít k dispozici. Na vývoji léku se totiž zásadně podílel český biochemik a virolog Tomáš Cihlář. Kromě Bulovky by měl být k dispozici v pražském Motole a v brněnské nemocnici u sv. Anny.

Gilead oznámil, že výsledky této fáze testování, do které byla zapojena i zmíněná nemocnice chicagské univerzity, zveřejní do konce měsíce. "Chápeme naléhavost nalezení léčby na covid-19 a z toho vyplývající zájem o údaje z testů našeho antivirového léku Remdesivir," napsala společnost v prohlášení pro televizní stanici CNN.

Současně ale Gilead varoval, že jednotlivé příběhy uzdravených nemůžou být podkladem pro schválení užívání léku. "Získaná data musí být analyzována, abychom získali nějaké závěry z testování. Příběhy jednotlivých nemocných, jakkoli jsou povzbudivé, neposkytují statistickou sílu, která je nezbytná pro určení bezpečnosti a efektivity Remdesiviru při použití k léčbě covid-19," píše se v prohlášení.