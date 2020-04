Pro odsouzené může být stanovisko jejího úřadu vstupenkou k rychlejší cestě na svobodu. Obětem trestných činů zase pomáhá s orientací, jaká práva a jak správně uplatnit. Probační a mediační služba letos slaví 20 let existence a má za sebou dvouletou zkušenost s elektronickými náramky pro dohled nad odsouzenými k domácímu vězení. Ty nasazuje i v době nouzového stavu. "Koronavirus sice změnil způsob práce s klienty, ale to rozhodně neznamená, že by soudy nemohly propouštět z vazby nebo sahat k podmíněnému propuštění na svobodu," říká Andrea Matoušková, která pro Probační a mediační službu pracuje od jejího vzniku a čtyři roky ji řídí.

HN: Jak ovlivnil nouzový stav a mimořádná opatření vaši práci?

Přijali jsme velmi rychle opatření, která znamenala, že naši zaměstnanci se rozdělili do menších týmů a na pracovišti se střídají. Podobně jako ostatní úřady máme i my omezeno fungování pro veřejnost, ale nemuseli jsme zavřít žádné středisko. V naší službě jsme řešili pouze jednoho nemocného zaměstnance. Teď už je naštěstí v pořádku.

HN: Ptám se proto, že podle informací v médiích soudy odmítají kvůli nedostatečnému dohledu propouštět obviněné z vazby a zdráhají se využívat alternativních trestů.

Důrazně bych se vymezila proti tomu, že by naše omezení nebo jiný způsob práce bránily propouštění lidí z vazby nebo z vězení. Přes videokonferenci jsem informovala předsedy krajských soudů, jak fungujeme, jak probíhá klientská práce, dohledy a výkon trestu obecně prospěšných prací. Od nikoho jsem nezaznamenala jedinou výtku nebo informaci, že bychom je brzdili v čemkoliv.

Probační a mediační služba Zahájila svou činnost 1. ledna 2001. Jejím úkolem je dohlížet nad plněním povinností uložených soudem u alternativních trestů (např. domácího vězení). Pomáhá se začleňováním pachatelů do života bez dalšího porušování zákonů.

◼ Probace označuje dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným.

◼ Mediace – tedy pokojné řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda – je provázaná s trestním řízením a její výsledky jsou v něm také zohledněny.

◼ Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení situace, okolností a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody.

◼ Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu.

HN: Co je tedy aktuálně jinak?

Nikdy dříve jsme nevyužívali v takové míře jako dnes telefonáty. Několikrát zvažujeme, jestli je opravdu nutné se vypravit někam osobně, nebo je to možné vyřešit po telefonu. Do Velikonoc to bylo dáno i tím, že jsme neměli respirátory toho základního typu, které chrání zaměstnance před nákazou. Tehdy jsme řešili, jestli tam pošleme pracovníka, který má k dispozici pouze roušku, většinou látkovou a ručně šitou.

HN: Obstaráváte soudu i podklady k obviněnému a k jeho zázemí v rodině. To jde také řešit na dálku?

Když mluvíme s těmi lidmi, například příslušníky rodiny, kam se má pachatel vracet z vězení nebo tam má vykonávat trest domácího vězení, dokážeme si udělat představu o tom, jak to tam vypadá. Nebo je požádáme, aby nám to prostředí nafotili a poslali. Co běží dál bez ohledu na nouzový stav, je systém elektronických náramků.

HN: A ti, kteří náramek nemají?

K odsouzeným v domácím vězení bez náramku jezdíme na osobní namátkové kontroly. Ale i ty probíhají jinak. Předtím jsme měli ten kontakt velmi blízký, trávili jsme tam třeba čtvrt hodiny, protože jsme s ním něco projednávali nebo dávali test na alkohol, omamné látky, on se podepisoval do protokolu… Dnes to děláme jinak. Stačí, když se vykloní z okna, a my víme, že je doma. Nebo sejde do přízemí a vidíme, že to je ten člověk a není to někdo jiný.

HN: Tím ale neodhalíte, že by mohl být pod vlivem alkoholu nebo drog.

Dechové testy na alkohol ani detekci ze slin na přítomnost drog na doporučení hlavní hygieničky teď neděláme. Představuje to moc velké riziko.

HN: I po telefonu se dá ledacos odhadnout.