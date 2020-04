Desítky miliard korun navíc může stát poslat do systému veřejného zdravotnictví. Udělá to skokovým navýšením odvodů za lidi, kterým platí zdravotní pojištění. V České televizi to naznačil premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je navýšení nutné pro zlepšení platů zdravotníků a modernizaci nemocnic.

V současné době stát platí měsíční zdravotní pojistné 1067 korun za šest milionů lidí, kteří nevydělávají − především za děti, důchodce nebo nezaměstnané. Podle Babiše by se platba od června zvedla o 500 korun. Do systému by to letos přineslo 19,2 miliardy korun navíc. Příští rok by se platby měly zvednout o dalších 200 korun s celkovým navýšením o 53 miliard. Premiér ale nápad ještě neprojednal ani s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Odvody za státní pojištěnce vlády zvyšovaly už dříve, navržený skok by ale byl vůbec největší. V roce 2018 se například odvody zvýšily o 3,5 miliardy. Babišův středeční návrh navýšení je reakcí na pandemii koronaviru. Nákaza ukázala, jak je státní zdravotnický systém důležitý a jak velkou zátěž pro něj nečekaný příchod viru představuje.

500 korun by podle Andreje Babiše mělo být navýšení měsíčního zdravotního pojištění, které stát platí za děti, důchodce a nezaměstnané. Teď za ně měsíčně dává 1167 korun. 19 miliard korun by tak razantní navýšení stálo ve výsledku rozpočet státu.

"Musíme udělat všechno pro to, aby resort fungoval, musíme zaplatit lékaře a sestry, aby se ty čtyři tisíce z nich, kteří jezdí pracovat do Německa, Rakouska nebo Švýcarska, vrátily domů a měly stejné podmínky," prohlásil Babiš v České televizi.

Navýšení odvodů bude znamenat další zátěž pro rostoucí výdaje státního rozpočtu. Ten se letos a možná i příští rok podle ministryně Schillerové dostane kvůli pandemické krizi do schodku až 200 miliard korun.

Michal Skořepa, ekonom České spořitelny, pro HN řekl, že peníze pro zdravotnictví nejspíš potřeba budou, extrémní zátěž ale časem opadne. Je proto otázka, zda mají přijít právě formou razantního navýšení platby za státní pojištěnce. Vládě už se ho později nebude chtít snižovat.

"Bylo by lepší zvolit jednorázovou finanční injekci, kterou bude možné v dalších letech zopakovat," říká Skořepa, který je členem Výboru pro rozpočtové prognózy. Dodává, že snížení platby za státní pojištěnce v méně náročných dobách "nejspíš nepřichází v úvahu". Navrhoval by raději její pozvolný růst o desítky korun, jako v minulých letech.

Babiš také řekl, že na krytí mimořádných rozpočtových výdajů by se také měla podílet Česká národní banka: "Má obrovské rezervy, tak by se s námi měla trochu podělit o zisk, jak navrhuje pan Michl." Aleš Michl je člen bankovní rady ČNB.

Související Včera Na vládě jsme nezávislí. ČNB se ohradila proti Babišovým výrokům, že by se mohla dělit o zisk a snížit úroky Včera Česká národní banka se ve čtvrtek ohradila proti slovům premiéra Andreje Babiše (ANO), že by se mohla se státem podělit o svůj zisk a mohla dál...

Premiérovo volání po příspěvcích od centrální banky je ale v rozporu s tím, jak banka funguje. Podle ekonomů, například Lubora Laciny, zakladatele think-tanku Mendelovo evropské centrum v Brně, představuje zisk i ztráta v případě ČNB pouze účetní položku a centrální banka musí být na vládě nezávislá, aby se nemusela ohlížet na hospodářský výsledek při zvedání či snižování sazeb.

Navíc má ČNB ztráty z minulých let, které podle zákona musí vykrýt přednostně. Proto v březnu rozhodla, že téměř 58 miliard korun z loňského zisku použije na úhradu minulých ztrát. Jde o zisk nerealizovaný a čistě účetní, který vznikl přeceněním majetku v devizových rezervách.

Nad Babišovými výroky se podivovala i mluvčí ČNB Markéta Fišerová, podle které je nezávislost centrální banky klíčová. Podle ní není jasné, jaký zisk má premiér na mysli. O použití toho loňského se už rozhodlo a banka má kumulované ztráty.

"ČNB, bankovní rada ani žádný její člen ze zákona nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta, vlády, parlamentu nebo jiných subjektů," řekla mluvčí. "O případných dalších opatřeních na stabilizaci ekonomiky, včetně možného snížení sazeb, bankovní rada rozhodne pouze na základě svého uvážení, až to uzná za vhodné," dodala. Vždy půjde podle Fišerové o to, aby banka plnila úkol, který má daný zákonem − hlídat stabilitu cen a finančního systému.

I podle Laciny už ČNB na krizi reagovala. Hlavně snížením sazeb a výzvou k bankám, aby klientům umožnily odložení splátek úvěrů. "Jakékoli další aktivity, ke kterým budou banku případně vyzývat politici, by ohrozily její důvěryhodnost politicky nezávislé instituce," upozornil Lacina.