Ubytování v luxusním hotelu v centru Prahy za dvanáct set korun na noc a k tomu oběd u Karlova mostu za pětistovku pro čtyřčlennou rodinu. Turistická sezona poznamenaná koronavirem může letos přinést i takové ceny. Provozovatelé hotelů a restaurací se smiřují s tím, že ani po 8. červnu, kdy by měla odeznít hlavní vlna vládních opatření, se lidem nebude chtít cestovat. "S nějakým masovějším turismem ze zahraničí nepočítejme do konce roku, možná až do Velikonoc," upozorňuje prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Některá místa, jako Praha nebo Karlovy Vary, jsou přitom na zahraničních turistech závislá. V hlavním městě tvoří 80 procent klientely. Teď Praze nezbývá než přístup změnit.

"Vezměte si, kolik je různých spolků po republice, které nemohou nikam jet. Ať jsou to dětské tábory, skauti, sportovní kluby. Zeptejte se lidí po Česku, kolikrát za posledních dvacet let přijeli do Prahy, třeba na Staroměstské náměstí. Možná tak jednou na vánoční trhy. Všechny sem teď můžeme pozvat," vybízí pražský radní Petr Hlubuček (STAN), který mluví o plánu přivézt během letošních letních prázdnin do hlavního města milion českých turistů. Tedy skoro stejné množství, jako jich zatím Prahu navštívilo za celý rok.

"Na radnici odpustíme ubytovacím zařízením rekreační poplatek. Muzea a divadla, kterým posíláme granty, si pro Čechy připraví letní scény. V létě mívají divadelní prázdniny, tak je letos holt mít nebudou. V hotelech, kde měli kaviár, budou mít česká meníčka," představuje si Hlubuček. "Prostě se Praha, která nikdy nebyla k českému zákazníkovi tak úplně vstřícná, změní. Aby sem mohla přijet třeba rodina z Ostravy, bez obav se tu ubytovat a zajít si do centra na oběd a za kulturou. Nevidím v tom zas takový problém," dodává. Ne všichni však sdílejí jeho optimismus.

"Lidí, kteří by přijeli s rodinou na několik dní do Prahy a utratili třeba 10 tisíc, u nás pořád není moc. I když půjdou všichni s cenami dolů, také lidem klesají příjmy a o to pečlivěji zvažují, jak s nimi naložit," upozorňuje Stárek.

"Praze se ani v době krize v letech 2008 až 2012, kdy tady byla kampaň zaměřená i na české turisty, nepodařilo příliš změnit to, že sem Češi vyrážejí spíše na otočku. A to mnohé hotely šly s cenami dolů tak, že to ekonomicky vůbec nedávalo smysl. Jenom to prostě chtěly nějak rozhýbat," přiznává ředitel pražského hotelu Adria Karel Doubek.

"V boji o českého klienta mají mnohem větší šanci rekreační místa, jako jsou Šumava nebo Krkonoše. Možná i menší města s památkovými rezervacemi zapsanými v UNESCO, kam lidi přiláká, že si v klidu odpočinou a spojí to s výlety do přírody. Naopak velká města, včetně Prahy, to budou mít těžké," uvažuje Stárek.

"Mnohé čtyřhvězdičkové hotely, které se zaměřovaly na zahraniční klientelu, možná ani neotevřou, protože se jim nevyplatí držet to na pěti- či desetiprocentní obsazenosti," upozorňuje Stárek na problém, který už je třeba právě v Praze či Karlových Varech patrný.

"Některé hotely se zavírají s tím, že se otevřou až za rok," popisuje Josef Dlohoš, ředitel karlovarského infocentra, které se zabývá cestovním ruchem v regionu.

Karlovy Vary i proto připravují kampaň, kterou chtějí přivést do města na dovolenou rodiny s dětmi a mladé lidi. Cílem je ukázat, že město není zajímavé jen pro ruskojazyčné či asijské turisty, ale i pro Čechy. A to nejen lázněmi, ale i mnoha aktivitami v okolí. Pro tyto účely počítají Karlovy Vary s výrazným zlevněním turistické karty, díky které mají její nositelé vstup zdarma do desítek míst v regionu. "Namísto 650 korun to bude sto korun," říká Dlohoš. Zároveň město upíná naděje ke karlovarskému filmovému festivalu, který by se místo obvyklého července mohl konat v srpnu.

Vedle Prahy, Karlovarska či jižních Čech, kde je asijskými návštěvníky oblíbený Český Krumlov, hrozí odliv turistů a ztráta pracovních míst v cestovním ruchu podle průzkumu agentury CzechTourism také Jihomoravskému kraji. I za předpokladu, že se na přelomu května a června otevřou památky, hotely a další instituce, se dá podle analýzy Centrály cestovního ruchu jižní Moravy očekávat, že některé z nich provoz ukončí.

Na rozdíl od Karlovarska je ale jižní Morava oblíbenou destinací českých turistů, kteří tvoří tři čtvrtiny návštěvníků. Lákají je mimo jiné vinné sklípky. Kvůli jejich uzavření však přijdou vinaři za březen a duben asi o 40 až 50 milionů korun, jak uvedla ředitelka centrály Pavla Pelánová. Chystá proto kampaň na podporu regionů a oslovila cestovní kanceláře, aby místo zahraničních zájezdů nabízely tuzemské.

Velkou kampaň, která by měla přesvědčit Čechy, aby letos vyměnili moře za české památky, plánuje i CzechTourism. Podobně jako v Německu chce ukázat podobnost českých míst se zahraničními turistickými cíli. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) zase plánuje, že by stát ve spolupráci se zaměstnavateli mohl dát Čechům vouchery v hodnotě až 10 tisíc korun, které by lidé utratili za dovolenou v Česku.