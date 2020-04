V době, kdy je kvůli pandemii omezen volný pohyb, je pro oběti domácího násilí cesta na nákup nebo převzetí pošty jednou z mála šancí, jak se vzdálit od svého trýznitele. Tento moment by mohly využít k požádání o pomoc. Předsedkyně vládního výboru pro prevenci domácího násilí Branislava Marvánová Vargová ve čtvrtek představila plán proškolit poštovní doručovatele a kurýry tak, aby dokázali rozpoznat znaky domácího násilí a nabídnout pomoc. Od chvíle, kdy vláda vyhlásila nouzový stav a nařídila občanům opouštět své domovy jen v nezbytných případech, přijala organizace ROSA, pomáhající týraným ženám, dvakrát více volání než loni touto dobou. Délka hovorů se ztrojnásobila.

Kvůli izolaci je pro lidi mimo domácnost těžší všimnout si křiku nebo modřin. "Doručovatelé jsou teď jedni z mála lidí, s nimiž se oběť, která třeba vůbec nechodí ven, může dostat do kontaktu," vysvětlila Marvánová Vargová. Pošťáci navíc mají podle ní výhodu v tom, že se s lidmi ze svého rajonu setkávají pravidelně, a snáze tak mohou přijít na to, že je něco špatně.

"Česká pošta doručuje denně dopisy a balíky do všech částí republiky. Potkáváme se se statisíci zákazníky v jejich bydlištích," uvedla ředitelka Nadace České pošty Marta Selicharová. Kromě pošty se do projektu zapojilo šest soukromých firem, mezi nimi například Rohlík, Dáme jídlo nebo Zásilkovna.

Šéfka vládního výboru upozorňuje, že pošťáci nemají za úkol se vměšovat do soukromých záležitostí. Někdy může stačit jen to, že se zeptají, zda je vše v pořádku. "Nechceme na doručovatele nakládat další povinnosti nebo zodpovědnost. Ale mohou být nositeli informace, že existuje mobilní aplikace pro oběti domácího násilí, která je ke stažení zdarma," uvedla Marvánová Vargová.

Původně britskou aplikaci Bright Sky pro české prostředí upravila Nadace Vodafone a nezisková organizace ROSA, kde Marvánová Vargová působí jako psycholožka. Oběti domácího násilí v aplikaci najdou kontakty na policii, poradny nebo azylová centra. Ukládat si do ní mohou například fotografie svých zranění, aby je mohly později použít jako důkaz.

Organizace ROSA také plánuje využít nabídky pražského nákupního centra Metropole Zličín a otevřít poradnu v jednom z prázdných obchodů. "Nákupy často obstarávají ženy, kterých je mezi oběťmi domácího násilí většina. Chceme, aby při té příležitosti měly možnost bez dalšího zdržování získat informace, které by potřebovaly," vysvětlila Marvánová Vargová s tím, že podobné poradny v obchodech už fungují ve Francii.

Prostory ve zličínském centru by podle Vargové měly být zřízeny v blízkosti otevřených obchodů s potravinami a drogerií tak, aby do nich zvenčí nebylo vidět. "Naším cílem je v této době obětem přiblížit možnost podpory v místě, které je pro ně familiární a bezpečné," sdělila HN mluvčí zličínského nákupního střediska Barbora Sádlová. Podle ní by poradna měla začít fungovat příští úterý.

Na to, že během výjimečných stavů domácí násilí eskaluje, upozornila ve čtvrtek i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO). Připomněla, že za trestné činy spáchané v době nouzového stavu, včetně domácího násilí, hrozí vyšší tresty než jindy. Válková také jednotlivá ministerstva upozornila na slabá místa, kterým je podle ní v souvislosti s domácím násilím potřeba věnovat pozornost. Vládní výbor pro prevenci domácího násilí doporučil státu a krajům vyčlenit pro oběti lůžka v azylových domech a zajistit jim testy na koronavirus, které jsou pro přijetí do těchto zařízení obvykle podmínkou.

Předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Klára Laurenčíková připomněla, že domácí násilí není jediným problémem, kterému mohou rodiny nyní čelit. Vyzvala vládu, aby rodičům s nízkými příjmy navýšila ošetřovné z 60 na 80 procent běžného výdělku a také aby uvolnila nařízení, kterým v době pandemie zakázala sociálním pracovníkům do potřebných rodin docházet a pomáhat jim. O zmíněném navýšení ošetřovného na 80 procent bude dnes jednat vláda. Jde o návrh ministryně práce a sociálních věcí, která chce dávku zvednout zpětně od 1. dubna. "O uvolňování sociálních služeb rozhodneme příští týden na základě dat od epidemiologů," uvedla ministryně Jana Maláčová.