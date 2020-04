Dvě desetiletí byl Jan Švábenický likvidátorem zbytkových státních podniků, tedy toho, co zbylo po jejich privatizaci v 90. letech. Jeho rukama prošly desítky firem s majetkem za miliardy korun. Nyní půjde na pět let do vězení. Stejný trest dostal včera od Vrchního soudu v Praze i bývalý úředník ministerstva průmyslu a obchodu Josef Kubas, který měl na činnost Švábenického dohlížet. Oba při likvidaci jedné ze svěřených společností, Potraviny středočeský kraj, připravili stát o 39 milionů korun. Z peněz uvedené firmy zaplatili dluh zcela jiného podniku Pragofrukt. Na obchodu vydělal Švábenického známý Josef Troch, který uvedený dluh původně koupil za několik set tisíc korun a vydělal tak zhruba stonásobek.