O státní bezúročnou půjčku se spolumajitel a ředitel stejnojmenného knihkupectví Jan Kanzelsberger mladší hlásil hned druhý den po spuštění programu. Zamítavou odpověď dostal až po téměř čtyřech týdnech. Ani teď však nezná důvod, proč neuspěl, ani které ze tří jeho žádostí se zamítnutí týká. "U komerčních bank, kde se jedná osobně, je vyřízení žádosti daleko jednodušší," říká knihkupec v rozhovoru pro HN.

HN: O jakou částku jste žádali z programu Covid I?

My jsme žádali za tři společnosti, které provozují naše knihkupectví, celkem šlo o devět milionů korun. Všechny tři firmy spadají pod definici středního podnikání, takže jsme na tuto podporu měli nárok.

HN: Jak náročné bylo žádosti vyplnit?

Vyplňování bylo samozřejmě velice složité, protože to byla v podstatě kompletní žádost o bankovní úvěr, která se dokládá do nejmenšího detailu, včetně byznys plánu na tři roky dopředu. Papírů to bylo opravdu hodně. Dali jsme si tedy práci, všechno jsme vyplnili a žádost jsme se všemi náležitostmi podali hned druhý den po vyhlášení výzvy.

HN: Jak se v této situaci sestavuje plán podnikání na tři roky dopředu?

Vzhledem k tomu, že se žádost sestavovala 16. března, což byl asi třetí den po vyhlášení těch opatření, tak tehdy nikdo netušil, že to bude trvat měsíc a půl. Takže jsme tomu poctivě přizpůsobili naši žádost a proto jsme chtěli jen devět milionů, což odpovídalo tehdy avizovanému uzavření obchodů na deset dní. Reálná potřeba je vzhledem k aktuálnímu výpadku hotovosti samozřejmě daleko vyšší. Sestavit tedy v polovině března plán na další tři roky je samozřejmě hezké, ale je to jen představa toho, jak by to mohlo vypadat.

My plánujeme standardně a využíváme našich zkušeností, nejsme na trhu první den a nějaké krize už jsme zažili. Odhad tedy dovedeme postavit na něčem konkrétním, není to nic, co bych si vycucal z prstu. Nikdo ale nemohl vědět, jestli ta opatření budou trvat deset dní, měsíc nebo dva.

HN: Byla žádost o státní půjčku ve srovnání s komerčními úvěry v něčem jednodušší?