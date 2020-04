Krize obvykle odhalí to nejlepší, ale i to nejhorší z každé společnosti. Příklady nezištné pomoci a obětavosti, ale i zášti či nekompetence. Specifikem Čechů je, že to, co by je z dlouhodobého hlediska poškodilo vůbec nejvíc, mnozí z nich nadšeně propagují jako tu nejlepší možnou cestu ze současné těžké situace způsobené pandemií nového koronaviru: uzavírání se do sebe. Lidem by nevadilo, kdyby hranice zůstaly ještě velmi dlouho zavřené nebo kdyby na nich nějaké kontroly fungovaly napořád, jak ukázal průzkum pro Seznam Zprávy. Politici šíří dojem, že nebýt neschopnosti jiných (Itálie, "Bruselu"), naší země by se koronavirus skoro netýkal. Pokud se tu zabydlí představa, že nejlépe by nám bylo, kdybychom se uzavřeli v české kotlině, jsme ztraceni.