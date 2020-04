Už v březnu se objevily zprávy, že "díky" koronaviru a karanténě se v některých částech planety lépe dýchá. Dokládaly to satelitní snímky z Číny či Itálie, které porovnávaly stav z letoška a loňského roku. Kvůli úbytku aut v ulicích a omezení produkce továren je na nich vidět zejména snížení množství oxidů dusíku, ubylo ale i prachu. Hospodářské noviny nyní získaly od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) satelitní snímky, které ukazují, že vzduch se už začal pročišťovat také v Česku. Může za to velmi pravděpodobně menší hustota dopravy a omezení výroby způsobené opatřeními proti koronaviru, ale také příznivé počasí. Snížení se týká zejména oxidů dusíku, naopak u polétavého prachu, kde české stanice zaznamenávají nejčastěji překročení limitů, zatím zlepšení ve srovnání s loňskem nenastalo.

"U map Evropy či světa je zřetelně vidět markantní pokles, a to zejména ve městech a průmyslových oblastech. Zde můžeme takřka s jistotou říci, že výkyv nezpůsobily pouze odlišné meteorologické podmínky. V zemích, které přijímaly opatření, je vidět úbytek oxidů dusíku zejména v nejznečištěnějších oblastech," upřesňuje vedoucí oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky ČHMÚ Jáchym Brzezina.

Při pohledu na detailní mapy střední Evropy je už nyní stejný zvrat pozorovatelný i v Česku. Z družicových snímků jasně vyplývá, že v posledním měsíci byly průměrné koncentrace oxidu dusičitého (NO 2 ), hlavního reprezentanta dusíkatých látek v ovzduší, výrazně nižší než ve stejném období v roce 2019. "U nás i na Slovensku mapy z původní nažloutlé zezelenaly. Měřicí stanice, které jsou v bezprostřední blízkosti silnic, to ještě zachytit nemusí, tam bude NO 2 vždycky, ale na snímcích je změna jasně vidět," říká Brzezina. Hlavním zdrojem oxidu dusičitého je v Česku doprava, která podle posledních dat ČHMÚ z roku 2017 vytváří něco přes třetinu celkových emisí. Podle různých odhadů nyní klesla o třetinu až polovinu.

Nejen karanténa