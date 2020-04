Domácímu zpravodajství dominují zprávy o počtu potvrzených případů covid-19, počtu testů a porušování vládního nařízení pohybem v parcích, a člověk tak snadno může nabýt dojmu, že z hlediska fungování ekonomiky se zas nic tak strašného neděje. Sice se zavřely restaurace, hotely, vybrané obchody a odstavila část továren včetně automobilek, ale většina zaměstnanců ještě dostala v dubnu plat a problémy podnikatelů a zaměstnanců v uzavřené části ekonomiky jsou pro většinu nakonec problémy "těch druhých".

Teprve květen nám natvrdo ukáže, že reakce na covid-19 není jen on-line zpravodajství o počtu potvrzených případů a množství dovezených roušek, ale že čelíme ekonomickému propadu nebývalých rozměrů. Minimálně třetina naší i světové ekonomiky v průběhu března přestala fungovat a následky budou vypadat podle toho.

Když Česká republika čelila na přelomu let 2008 a 2009 dopadům světové finanční krize, klesal HDP ve třech čtvrtletích po sobě (od čtvrtého čtvrtletí 2008 až do druhého čtvrtletí 2009). Vyjádřeno kumulativně za všechna tři čtvrtletí, HDP tehdy klesl o něco více než šest procent. To znamená, že na konci června 2009 byl reálný příjem nás všech o šest procent nižší než na konci září 2008. Možná si řeknete "pouhých šest procent", ale mnozí si asi pamatují, co všechno se tehdy dělo, jak moc se propadl schodek veřejných rozpočtů, jak moc vzrostla nezaměstnanost a jak byl zasažen trh nemovitostí. A to tehdy šlo o dovezenou recesi, nezavírali jsme úmyslně části ekonomiky a náš bankovní sektor neprocházel dramatickým přeceňováním aktiv. Jen pro srovnání si uvědomme, že stejně vypočítané kumulativní propady ve čtyřech největších ekonomikách světa tehdy vypadaly takto: USA − čtyři procenta (3Q 2008 až 2Q 2009), eurozóna − pět procent (2Q 2008 až 1Q 2009), Čína − 3,5 procenta (4Q 2008 až 1Q 2009) a Japonsko − devět procent (2Q 2008 až 1Q 2009). Můžeme se samozřejmě bavit o tom, kdo přesně tehdy byl zdrojem krize a kdo si propad stejně jako my jenom přivezl, čísla ale jasně ukazují, co se dělo ve světě a co to způsobilo u nás.

Součet šoků