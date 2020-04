Vždy je na straně slabých. Pokaždé fandí těm, kteří zdánlivě nemají šanci uspět. Často opravdu neuspějí, i prohrát ale umí důstojně: to je kvalita, o kterou člověka může připravit jen vlastní selhání. Vědí to hrdinové povídek dnes již nežijícího spisovatele Karla Pecky, které před pár lety znovu vyšly knižně. Teď, když jsou zavřená knihkupectví, si je lze koupit jako audioknihu k poslechu. Na dvou kompaktních discích je pod příznačným názvem Souhvězdí Gulag namluvili herci Miroslav Táborský a Lukáš Hlavica. Podstatnou část bezmála dvanáctihodinového záznamu představují lágrové povídky Na co umírají muži.