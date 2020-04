Za posledních pět let investovala firma ZKL Group do své modernizace asi 600 milionů korun. Společnost výrazně rozšířila výrobu, pustila se do digitalizace a začala pracovat na "zeštíhlení" a zefektivnění firmy. Teď výrobce ložisek začíná sklízet ovoce. Přibývají mu zákazníci po celém světě, proniká do nových segmentů a jeho obrat loni meziročně narostl o sedm procent téměř na 1,2 miliardy korun. Výkonný ředitel koncernu Jiří Prášil mladší přitom věří, že další růst firmy nenaruší ani pandemie koronaviru.