Současná opatření proti šíření koronaviru mohou cestovní ruch připravit o stovky miliard korun. V rozhovoru pro HN to prohlásila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Ministerstvo proto připravuje nástroje, jak turismus zachránit a po krizi jej znovu oživit. Kromě již projednávané možnosti nahradit neuskutečněné zájezdy vouchery na další služby chystá například poukazy na rekreaci nebo speciální program Covid jen pro firmy podnikající v cestovním ruchu. "Půjde o bezúročné půjčky, ale ne na dva roky. Splatnost bude třeba čtyři až pět let," říká Dostálová. Podporu by mohly čerpat například podniky nabízející ubytování, pohostinství, cestovní agentury nebo tlumočníci.