Základní školy a radnice už začínají počítat své zdravé učitele, družinářky, asistenty pedagogů a některé už oslovují rodiče, zda ke konci května chtějí poslat děti z prvního stupně zpátky do lavic. Reagují tak na plán ministra školství Roberta Plagy (za ANO) obnovit od 25. května výuku v prvních až pátých třídách. Fakt, že půjde jen o dobrovolný návrat do škol, mnozí ředitelé uvítali. Doufají, že z celkem skoro 600 tisíc žáků prvních až pátých tříd jich dorazí jen polovina. O výrazně větší počet by se kvůli přísným epidemiologickým opatřením nezvládli postarat.