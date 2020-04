Americký prezident Donald Trump obvinil Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), že šla na ruku čínské vládě a manipulovala s daty a tím přispěla ke světové pandemii. Kvůli tomu Trump rozhodl, že až na tři měsíce pozastaví americké platby WHO, jež tvoří zhruba třicet procent příspěvků této mezinárodní organizaci. Oznámil to na brífinku, při kterém byli novináři kvůli koronaviru rozesazeni po růžové zahradě u Bílého domu. WHO je globálním koordinátorem v boji proti covid-19, hlavně jejím prostřednictvím si státy vyměňují potřebná data a sdílejí postupy. Trumpovo rozhodnutí kritizovaly západní demokratické státy, jako jsou Austrálie, Japonsko, Německo nebo Francie, a třeba i miliardář Bill Gates, jehož nadace se zaměřuje na boj proti virovým onemocněním a je podle některých údajů druhým největším přispěvatelem WHO. Práce organizace podle většiny z nich není ideální, ale v tuto chvíli není vhodný čas na podobné kroky.