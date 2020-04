Paříž si včera připomněla rok od chvíle, kdy požár zachvátil slavný chrám Notre-Dame. Oheň loni zničil střechu, krov a špičatou věžičku z 19. století.

14 milionů Tolik lidí a poutníků každý rok před vypuknutím požáru navštívilo slavný chrám Notre-Dame.

Práce na obnově chrámu nyní zastavila pandemie koronaviru. Není proto jasné, zda se podaří katedrálu rekonstruovat podle plánu. Prezident Emmanuel Macron už dříve slíbil, že rekonstrukce bude hotová do roku 2024, kdy se v Paříži konají olympijské hry. Ještě před pandemií se dělníci pokoušeli odstranit původní lešení, jež částečně roztavil oheň. Dokud to neudělají, tak není možné postavit nad památkou dočasný ochranný deštník. Ten ji má chránit až do doby, kdy se obnoví střecha a krov.