◼ ČESKO

Hamáček by nouzový stav prodloužil, Babiš chce jednat

K posouzení otázky, zda by měla vláda usilovat o další prodloužení nouzového stavu v Česku, bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nutné vést odbornou debatu. Kabinet musí posoudit, jestli i po 30. dubnu budou potřeba přísná opatření, která z platnosti nouzového stavu plynou. Šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zopakoval, že nouzový stav bude kvůli epidemii koronaviru nutné znovu prodloužit.

◼ ČESKO

Ministerstvo opět povolí přítomnost otců u porodu

Ministerstvo zdravotnictví ode dneška opět povolí přítomnost otce či jiné další osoby u porodu. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Přítomnost osoby u porodu byla zakázána kvůli šíření koronaviru zhruba od poloviny března. Výjimku ze zákazu později ministerstvo umožnilo jen u porodů handicapovaných žen nebo třeba cizinek, které potřebují tlumočníka. Zákaz vzbudil kritiku ze strany veřejnosti.

◼ ČESKO

Sportovci mohou začít bezkontaktně trénovat

Profesionální sportovci, jimž vláda umožnila od příštího pondělí vrátit se ke společnému venkovnímu tréninku, se budou moci připravovat ve skupinách maximálně po osmi lidech plus členové realizačního týmu. Mezi sebou budou muset udržovat minimálně dvoumetrové rozestupy. Sportovci nebudou smět využívat šatny ani sprchy, na záchod si ale při dodržení zpřísněných hygienických podmínek budou moci dojít.

◼ EVROPSKÁ UNIE

NATO dále podpoří boj proti koronaviru

Armády Severoatlantické aliance poskytnou další vojenské kapacity k boji proti koronavirové pandemii, zároveň však musí být připraveny čelit vnějším hrozbám, které nepolevují. Po videokonferenci aliančních ministrů obrany to řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Vojenská letadla už v rámci aliančního programu krizové spolupráce odstartovala k více než stovce letů, převážně s léky, zdravotnickými potřebami a další pomocí.

"

Staří lidé mají strach, strach ze smrti v osamění. Tuto pandemii vnímají jako něco agresivního.

Papež František

se při své včerejší ranní bohoslužbě modlil za seniory ohrožené koronavirem. Obřad byl z kaple jeho vatikánské rezidence živě přenášen na internetu.

◼ ČESKO

Církve chtějí jednat s vládou o možnosti bohoslužeb

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference se obrátily na premiéra, představitele vlády a krizový štáb se žádostí, aby se mohly konat veřejné bohoslužby při zachování preventivních opatření. Podle vládního plánu by se bohoslužby stejně jako další kulturní a společenské akce měly konat od 8. června, za účasti méně než 50 lidí. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se letos slavily ve zvláštním režimu Velikonoce, hlavní křesťanské svátky.

◼ EVROPSKÁ UNIE

První děti opustily řecké uprchlické tábory

Z přeplněných uprchlických táborů v Řecku přemístily úřady do Evropské unie první skupinu dětí bez doprovodu. Celkem 12 jich opustilo uprchlická centra na ostrově Lesbos, Chios a Samos a včera ráno odletělo do Lucemburska. Dalších 50 dětí zamíří v sobotu do Německa. Celkem má být takto do unijních států převezeno kolem 1600 nezletilých. Koronavirová nákaza může nyní situaci v řeckých táborech významně zdramatizovat.

◼ FRANCIE

Tour de France se pojede až koncem srpna

Nejslavnější cyklistický závod světa, Tour de France, byl kvůli pandemii koronaviru odložen o dva měsíce a začne až 29. srpna. Nový termín oznámila pořádající společnost ASO. Na rozpisu etap se nic nemění. Peloton odstartuje v Nice a šampion bude korunován o tři týdny později 20. září v Paříži na Champs-Élysées. Jen týden nato by se mělo uskutečnit mistrovství světa ve Švýcarsku.

◼ BRAZÍLIE

Covid-19 překonal válečný veterán i dvě stoleté ženy

V Brazílii se z nemoci covid-19 uzdravil devětadevadesátiletý válečný veterán. Jde o nejstaršího člověka v zemi s potvrzenou nákazou koronavirem, který se vyléčil. Ermando Piveta bojoval ve druhé světové válce, mimo jiné v Africe. Nejde o první případ, kdy člověk v tak vysokém věku překonal nákazu koronavirem. Zotavila se i stoletá žena ze španělské Zaragozy. Podle místních médií je už druhou stoletou ženou z Aragonie, která nákazu překonala.

◼ ČESKO

Praha zahájila opravu spodní části Václavského náměstí

Představitelé hlavního města včera poklepáním na základní kámen slavnostně zahájili opravu spodní části Václavského náměstí. Dělníci se na náměstí objeví dnes, kdy začnou oplocovat staveniště. Samotné rekonstrukční práce pak začnou v pondělí. Rozšířen bude prostor pro pěší na úkor automobilů a přibýt mají například pítka či zeleň. Rekonstrukce bude stát asi 330 milionů korun a kompletně dokončena bude do prosince 2021.

◼ ČESKO

Na Přerovsku byl objeven vzácný bronzový poklad

Archeologové odkryli na Přerovsku keramickou nádobu s 3000 let starými bronzovými předměty. Zakopaná byla na poli. Jde například o kruhové šperky zdobené rytou výzdobou, části spon a zejména kruhový předmět, takzvanou faléru, z bronzového plechu s bohatě tepanou výzdobou. Soubor bronzových předmětů z pozdní doby bronzové se řadí k nejvýznamnějším archeologickým objevům v Olomouckém kraji v posledních desetiletích.

◼ ČESKO

Pracovníci sociálních služeb už nemusí do karantény

Pro pracovníky v domovech seniorů a dalších zařízeních, kteří přišli do kontaktu s nakaženými novým koronavirem, platí stejná pravidla jako u zdravotníků. Automaticky tak nebudou nastupovat do karantény. Pokud je jejich péče o klienty nezbytná, nemají příznaky a nemoc covid-19 u nich nepotvrdí testy, zůstanou dál v práci. Nařídilo to ministerstvo zdravotnictví. Opatření má zabránit výpadku personálu.

◼ ČESKO

Pochod Praha−Prčice se letos kvůli pandemii konat nebude

Letošní ročník legendárního pochodu Praha−Prčice, tedy nejmasovější tuzemské akce svého druhu s nejdelší nepřerušenou tradicí, se jeho pořadatelé rozhodli zrušit kvůli epidemii koronaviru. V pořadí 55. ročník se posouvá o rok na 15. května 2021, původně se měl konat letos 16. května. Pochod se bez přerušení pořádá od roku 1966, kdy se pět stovek turistů vydalo překonat vzdálenost 100 tisíc loktů českých, což odpovídá zhruba 60 kilometrům. Loni se akce zúčastnilo přes 26 tisíc turistů.

"

Testujeme na covid-19 každého dárce i příjemce, dodržujeme izolaci, zdravotníci jsou rozděleni do týmů. I díky tomu se nám podařilo zachovat transplantační program v celém rozsahu.

Michal Stiborek

ředitel IKEM

◼ ČESKO

Nejvíce oxidu uhličitého v Česku vypustily Počerady

Hnědouhelná elektrárna Počerady vypustila loni do atmosféry nejvíce oxidu uhličitého (CO 2 ) z českých zdrojů − více než 4,7 milionu tun. Elektrárnu provozuje ČEZ, od roku 2024 ji má převzít skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Druhé jsou Tušimice II, další elektrárna ČEZ se 4,7 milionu tun CO 2 . Na data ze systému obchodování s emisními povolenkami, která zveřejnila Evropská komise, včera upozornily ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace.

◼ ČESKO

Památky se otevřou 8. června, ztráty budou asi 150 milionů

Národní památkový ústav otevře všech sto svých hradů, zámků a dalších objektů 8. června. Hlavní sezona měla původně začít 1. dubna, zbrzdila ji ale vládní opatření proti šíření koronaviru. K 8. červnu připravuje ústav také spuštění testovacího režimu on-line prodeje vstupenek. Prohlídky objektů se budou konat za dodržení přísných hygienických pravidel. Správce státních památek odhaduje ztrátu způsobenou opatřeními proti šíření koronaviru do konce května na 150 milionů korun.

◼ ČESKO

Zájemci o post šéfa NGP se mohou hlásit do 17. června

Ministerstvo kultury včera vyhlásilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha (NGP). Zájemci se mohou hlásit do 17. června, ministerstvo předpokládá nástup do funkce od 1. října. Funkční období ředitele bude šestileté. Instituce má po loňském odvolání ředitele Jiřího Fajta dočasnou ředitelku. V prvním kole budou hodnoceny kvalifikační předpoklady uchazečů. Do dalšího kola budou vybraní účastníci přizváni k osobnímu pohovoru.

◼ ČESKO

Do Česka se vrátilo již přes pět tisíc Čechů

Repatriačními autobusy a letadly, které vypravilo ministerstvo zahraničí, se do Česka vrátilo více než pět tisíc českých občanů. Další tisíce lidí se dostaly do vlasti komerční dopravou či v repatriačních letadlech jiných zemí. V zahraničí nyní zůstává zhruba 180 Čechů, kteří mají zájem o návrat, česká diplomacie se jim snaží pomoci ve spolupráci s jinými státy.

◼ FRANCIE/USA

Svět eviduje přes dva miliony nakažených

Oficiální zdroje z celého světa od počátku šíření koronaviru ohlásily přes dva miliony případů infekce. Agentura AFP včera krátce po poledni evidovala 2 000 576 případů infekce, z toho 1 010 858 v evropských zemích. Web americké Univerzity Johnse Hopkinse odpoledne ohlásil počet 2 000 984 nakažených a 128 071 mrtvých. Deník The Guardian podotýká, že tato čísla zřejmě ukazují jen zlomek skutečného rozsahu problému.

◼ USA

Senátorka Warrenová podpořila nominaci Bidena

Vlivná americká senátorka Elizabeth Warrenová včera podpořila nominační ambice bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který se s velkou pravděpodobností v listopadových volbách postaví obhájci prezidentského úřadu Donaldu Trumpovi. Oznámil to zpravodajský server Politico. Po Berniem Sandersovi a Baracku Obamovi je Warrenová třetí výraznou tváří Demokratické strany, jež v těchto dnech Bidenovu kandidaturu podpořila.

◼ RUSKO

Rusové hlásí zadržení ukrajinských špionů

Ruská bezpečnostní služba FSB včera oznámila, že na Krymu zadržela skupinu ukrajinských špionů chystajících teroristické akce. Krym v roce 2014 Rusko násilně zabralo Ukrajině. Informovala o tom agentura RIA Novosti den poté, co Kyjev oznámil zadržení generála, který pracoval pro Rusy a měl připravovat teroristické akce na Ukrajině.

◼ SPOJENÉ STÁTY

USA varují před hackery ze Severní Koreje

Americká vláda včera varovala před hrozbou severokorejských hackerů a za zvlášť ohrožené sektory označila bankovnictví a finance obecně. Důvod upozornění, které vydaly společně ministerstva zahraničí, financí a vnitřní bezpečnosti a Federální úřad pro vyšetřování (FBI), není podle agentury Reuters úplně jasný. KLDR je řadu let podezírána a obviňována z digitálních loupeží.

"

Pokud nebude toto mraveniště podkopávající vládu práva vyčištěno, národní bezpečnost i blahobyt hongkongských občanů se ocitne v ohrožení.

Luo Chuej-ning