Nedávno ještě znal profesora a experta na infekční nemoci Sotirise Tsiodrase v Řecku jen málokdo. Nyní je 54letý absolvent Harvardu hlavní tváří boje proti novému koronaviru v Řecku. "Každý život, který ubráníme, každé úmrtí, kterému se podaří zabránit, nám dává sílu pokračovat," prohlásil Tsiodras. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění mu věří 89 procent Řeků. Epidemiolog Tsiodras jako představitel ministerstva zdravotnictví každý den v šest hodin večer lidem na tiskové konferenci sděluje poslední zprávy o vývoji pandemie a vysvětluje kroky vlády.

I díky Tsiodrasovi patří Řecko mezi země, které zatím zvládají zkrotit epidemii nového koronaviru. V 11milionovém Řecku onemocnělo zhruba 2170 lidí. Nemoci covid-19 tam podlehlo zhruba sto lidí. Pro srovnání, v 10milionovém Česku se nakazilo přes 6100 lidí a zemřelo zhruba 160.

Co za tím stojí? Řecko reagovalo mnohem rychleji než ostatní jihoevropské země, které nákaza silně postihla. Začalo brzy kontrolovat příchozí z ciziny a rychle se uzavřelo do karantény. Tím se mu podařilo zbrzdit epidemii hned v jejím počátku. Atény se tak díky tomu vyhnuly situaci, kdy by se tamní zdravotní systém nedokázal vypořádat s náporem nemocných.



Koronavirus v Řecku ◼ První případ nákazy koronavirem se v Řecku objevil 26. února. Už o den později vláda rozhodla o zrušení tradičních karnevalů. V oblastech, kde se nákaza vyskytla, zavřela školy.

◼ Dne 10. března řecká vláda na celonárodní úrovni uzavřela všechny školy, 12. března zaznamenala první úmrtí. O den později zavřela všechny kavárny, restaurace, bary, divadla nebo kina.

◼ Od 23. března je Řecko v karanténě. Lidé mohou jít ven jen z daných důvodů, tedy například do práce, nakoupit nezbytnosti, k lékaři nebo pečovat o starší nebo handicapované. Mohou také jít do přírody nebo vyvenčit svého psa.

◼ Řecká vláda se rozhodla 4. dubna prodloužit karanténu nejméně do 27. dubna. Nyní vyzývá lidi, aby nejezdili na venkov během pravoslavných Velikonoc. Ty vyvrcholí v neděli 19. dubna. 10 procent Až o tolik by letos mohla klesnout ekonomika Řecka, odhaduje Mezinárodní měnový fond. V roce 2021 očekává růst o 5,1 procenta.

"Začali jsme vyšetřovat a izolovat lidi ještě předtím, než se tu objevil první případ. Monitorovali jsme přílety, hlavně pak ty z Číny. Později, když jsme repatriovali občany ze Španělska, jsme zajistili, že opravdu zůstanou v karanténě v hotelech," vysvětlil pro britský deník Guardian lékař Andreas Mentis, který stojí v čele Pasteurova institutu a nyní je i členem poradního výboru vlády.

Na konci února, ještě předtím, než Řecko zaznamenalo první úmrtí, úřady zrušily tradiční karnevalové oslavy. Nekonal se tak ani slavný a největší karneval ve městě Patra, jež se přitom pořádá už od 17. století. V krajích, kde se vyskytlo nejvíc případů, úřady zavřely všechny školy.

Čtyři dny po prvním úmrtí země uzavřela také všechny prodejny s výjimkou těch s potravinami a dalšími nezbytnostmi.

Například Itálie tak učinila až po 18 dnech, Španělsko po 30 dnech, popisuje agentura Bloomberg.

Řecko také rychle zdvojnásobilo počet lůžek na oddělení JIP nebo urychleně přikročilo k dlouho odkládané digitalizaci. Její součástí je i nový systém elektronických receptů, které lidé nyní dostávají na své mobilní telefony.

"Díky tomuto opatření 250 tisíc Řeků nemuselo jít k doktorovi. Výrazně to snížilo počet lidí, kteří museli vyjít ze svého domova," vysvětlil pro britský deník Guardian ministr pro digitalizaci Kyriakos Pierrakakis.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis ale varoval, že země sice vyhrála bitvu, ale válka proti koronaviru ještě pokračuje. Zemi čekají pravoslavné Velikonoce, kdy lidé obvykle jezdí na návštěvy za svými příbuznými na venkov. Hrozí, že by tak mohli nákazu ještě rozšířit. "Jen tenká linka odděluje vítězství od porážky," prohlásil premiér a vyzval Řeky, aby zůstali raději doma.

Řecko také potřebuje navýšit počet testů. V této oblasti za jihoevropskými zeměmi zaostává.

Obavy vedle toho vzbuzují i uprchlické tábory, ve kterých na velmi malé ploše žije celkem asi 110 tisíc běženců. Mnozí experti je kvůli nevyhovujícím podmínkám považují za "tikající bombu". Ve dvou z nich se už nákaza koronavirem objevila. Úřady je proto uzavřely do karantény a nikdo nesmí ani ven, ani dovnitř.

Pro řecké politiky je velmi důležité, aby země nyní ve zkoušce obstála. "Pokud uspějeme, výrazně to zlepší naši důvěryhodnost. Řecko vyšlo z desetileté hospodářské krize s pošramocenou pověstí. Image černé ovce Evropy chceme nechat za sebou," uvedl tamní ministr hospodářství Alex Patelis.

Řecká vláda má obavy z toho, jaký vliv bude mít pandemie na probouzející se řeckou ekonomiku. Mezinárodní měnový fond tento týden uvedl, že ji čeká hluboká recese. V letošním roce by měla klesnout až o deset procent, což je nejhorší číslo z celé eurozóny.

Aby Evropská centrální banka podpořila evropské ekonomiky v tísni, začala v rámci boje proti dopadům koronaviru nakupovat dluhopisy.

Poprvé od chvíle, co ECB tento krok oznámila, Řecko zahájilo prodej bondů se splatností na sedm let. Ještě v únoru klesly výnosy desetiletých státních dluhopisů pod jedno procento. Ve středu se ale kvůli pandemii dostaly nad dvě procenta, což je nejvýše za zhruba tři týdny.