Pandemie nemoci způsobené koronavirem by mohla omezit dostupnost banánů především v Asii. Pěstitelé na Filipínách již upozornili, že jejich dodávky do zahraničí mohou kvůli opatřením, která omezují pohyb a stanovují odstupy mezi lidmi, letos klesnout téměř o 40 procent.

Ostrovní stát v jihovýchodní Asii je druhým největším vývozcem banánů na světě a stanovená opatření k boji s koronavirem mají negativní dopad na tamní produkci i přepravu, uvedla agentura Bloomberg.

Vývoz ovoce z Filipín by letos měl klesnout zhruba na 2,5 milionu tun z loňských čtyř milionů, uvedl ředitel Filipínského svazu pěstitelů a vývozců banánů Stephen Antig. Producenti podle něj museli některé aktivity zastavit.

20 procent světové produkce banánů je z Filipín. Země plodinu vyváží hlavně do Číny a Japonska.

"Banány se musí sklízet každý den," řekl prezident společnosti Unifrutti Tropical Philippines Alberto Bacani. "Než se vrátíme, spousta ovoce bude zkažená a bude se muset vyhodit."

Filipíny se loni na celosvětových dodávkách banánů podílely zhruba 20 procenty a na celkovém objemu vývozu do Asie zhruba 90 procenty. Dvěma hlavními trhy Filipín jsou podle údajů Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) Čína a Japonsko. Největším vývozcem banánů na světě je Ekvádor.

Na největším filipínském ostrově Luzon je od poloviny března omezeno vycházení, což má trvat až do konce dubna. Karanténní opatření zavedly i provincie na jihu země, kde se nachází množství plantáží. Šéf pěstitelského svazu Antig očekává, že vývoz ovoce bude omezený i po zrušení restrikcí, protože budou platit jiná opatření zavádějící povinné odstupy lidí, což sníží počet zaměstnanců.

Ministr zemědělství William Dar vyzval místní samosprávy, zvláště v provincii Bukidnon, kde je několik banánových farem a balíren, aby umožnily farmářům, rybářům a zaměstnancům v odvětví zpracování a produkce potravin pracovat a země se tak vyhnula uměle vytvořenému nedostatku potravin a růstu cen. Pokud by provincie Bukidnon uvolnila omezení vycházení, které má platit do 26. dubna, země by mohla letos vyvézt tři miliony tun banánů, dodal Antig.

Koronavirus globálně zkomplikoval produkci a dodávky potravin kvůli nemocným zaměstnancům, zákazům vývozu a panickým nákupům. Regály v obchodech s potravinami tak často zůstaly prázdné, přestože zásoby jsou dostatečné.

Bacani z Unifrutti Tropical upozornil, že dovoz banánů do Japonska ovlivní skutečnost, že mnoho farem, které tam vyvážejí ovoce, je teď v karanténě. V příštích dvou týdnech tak vývoz do Japonska prudce klesne. Výpadek by podle něj mohli nahradit další vývozci, včetně Ekvádoru.