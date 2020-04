Průzkum České školní inspekce o tom, jak to vlastně vypadá se vzděláváním na dálku, dopadl až překvapivě dobře. Žáci od těch nejmenších až po středoškoláky jsou v kontaktu s učiteli, výuka probíhá prostřednictvím různých cest a způsobů, a to tak, že dokáže zapojit i ty, kteří třeba nemají neustálý přístup k internetu a vlastní počítač. Většina učitelů je schopná na dálku nejen procvičovat probrané učivo, ale také děti seznamovat s novou látkou. Významnou roli přebralo videovysílání, a to buď prostřednictvím YouTube, nebo pořadem České televize UčíTelka. V zásadě by se dalo říci, že až na výjimky se děti docela dobře mohou učit doma nebo kdekoliv, kde je slušné připojení. Tedy pokud mají dostatečnou motivaci k učení. A že škola chybí pouze jako socializační prvek a místo setkávání.