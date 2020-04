Majitelé hotelů, penzionů či restaurací počítají kvůli pandemii koronaviru ztráty v desítkách miliard korun. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) proto nyní připravuje systém poukazů na rekreaci, který má domácí cestovní ruch opět nastartovat. "Na poukázkách se bude finančně podílet stát, firma i zaměstnanec," říká Dostálová. Firmy budou moci dát každému zaměstnanci voucher v hodnotě 10 tisíc korun, náklady si pak odečtou z daní. Podmínkou je, že pracovník peníze utratí v některém z domácích hotelů.

Podobný model od loňského ledna funguje také na Slovensku. Zkušenost s ním má i Václav Kurel, ředitel společnosti Benefit Plus, která v Česku a na Slovensku spravuje zaměstnanecké odměny. U některých slovenských podniků měla na starosti také rekreační poukazy. "Firmy to tehdy přijaly jako podraz od státu," tvrdí Kurel.

Slovenským zaměstnavatelům vadí především to, že pro podniky s alespoň 50 pracovníky je proplácení poukazů povinné. Systém jim navíc komplikuje účetnictví a zvyšuje papírování.

Poukaz může mít hodnotu nejvýše 500 eur (asi 13 430 korun), firma zaměstnanci přispívá 55 procenty (maximálně tedy 275 eury), zbytek zaplatí pracovník ze svého. Podniky si pak mohou částku odečíst z daňového základu.

142 mld. Kč O tolik přijde letos cestovní ruch na tržbách, pokud se opatření uvolní do startu letních prázdnin. Tvrdí to průzkum společnosti Economic Impact zpracovaný pro CzechTourism. 63 procent Čechů letos pravděpodobně vyrazí na dovolenou či výlet v tuzemsku. Vyplývá to z průzkumu, který společnost Ipsos připravila pro agenturu CzechTourism.

Dostálová zatím počítá s tím, že v Česku bude proplácení rekreačních poukazů dobrovolné. To Kurel podporuje. "Stát by měl navíc nastavit pravidla maximálně jednoduše. Není potřeba vyžadovat ani spoluúčast zaměstnance," říká.

Podle odhadů ministerstva pro místní rozvoj by příspěvek na rekreaci mohly využít stovky tisíc zaměstnanců. Například prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza se však obává, že řada podniků letos nebude mít na proplácení podobného benefitu dost peněz. "Budou rádi, že dokážou znovu rozjet svůj provoz," uvedl dříve pro HN.

Kurel si ale myslí, že podniky budou na dovolenou přispívat třeba na úkor finančních bonusů. "Firmy budou mít problém s hotovostí a budou hledat úspory. Ale zároveň budou chtít své pracovníky odměnit," uvedl. Benefit Plus, kterému šéfuje, v Česku spravuje benefitové programy pro stovky firem, z těch největších například pro Českou spořitelnu nebo Vodafone.

Poukázky na Slovensku schválil parlament v říjnu 2018. Současně s tím poslanci schválili také snížení DPH u ubytovacích služeb z 20 procent na polovinu. Za oběma návrhy stojí zástupci Slovenské národní strany (SNS).

Cílem bylo motivovat Slováky, aby dovolenou trávili častěji doma. To se povedlo. Počet hostů tamních hotelů loni narostl nejvýrazněji ze všech zemí EU. Počet slovenských turistů se přitom zvýšil o více než pětinu.

V Česku tvoří cestovní ruch asi tři procenta HDP a přímo zaměstnává 240 tisíc lidí. Většina hotelů a penzionů je kvůli nařízení vlády, které má zabránit šíření nákazy koronavirem, už přes měsíc uzavřena. Podle plánu, jejž v úterý představil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), se ubytovací zařízení znovu otevřou až na začátku června.

Podle zástupců podnikatelů je to pozdě. "To je likvidace celých odvětví. Není šance, aby to přežily," říká hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková. Místo zavedení poukazů na rekreaci by spíše uvítala, kdyby stát podnikatelům v cestovním ruchu snížil daň z přidané hodnoty na 10 procent.

Počet turistů v Česku rostl nepřetržitě posledních sedm let. To se letos změní především kvůli výraznému propadu návštěvníků z ciziny. Analýza státní agentury CzechTourism počítá s tím, že pokud se regulace uvolní před letními prázdninami, přijde cestovní ruch o tržby za 142 miliard korun. Pokud by přísná opatření trvala až do konce srpna a hranice se otevřely až v září, narostou ztráty na 200 miliard.

Podle aktuálního průzkumu CzechTourismu na dovolenou v tuzemsku vyrazí asi dvě třetiny Čechů. Téměř 40 procent z nich se však rozhodne až podle aktuální situace. Přibližně pětina lidí uvedla, že letos nebude cestovat nikam.

Loni dovolenou doma strávilo přes 11 milionů Čechů. Nejčastěji navštěvují Jihomoravský kraj, Prahu a Jihočeský kraj.