Pandemie nemoci covid-19 a s ní spojená opatření vlád na celém světě se stala velkou zkouškou zdravotnických systémů i téměř všech odvětví průmyslu a služeb. Na zmrazení ekonomik je zvlášť citlivá nejen oblast automotive, ale také sektor pohostinství, hotelnictví a cestovního ruchu. Již teď se zde počítá se ztrátami ve výši stovek miliard korun. "Kolik těch stovek miliard nakonec bude, záleží na tom, kdy vláda ČR začne zavedené restrikce uvolňovat," upozorňuje Václav Stárek.

Nouzový stav a kroky, které v rámci něj vláda podnikla, se negativně promítly do mnoha sektorů podnikání. Jak se současná situace projevuje v životě hotelů a restaurací?

Z pohledu zákazníků i lidí jdoucích ulicemi je pravděpodobně nejmarkantnější ta skutečnost, že hotely a restaurace zejí prázdnotou a jejich dveře jsou zavřené. Realita je taková, že devadesát procent hotelů je zcela uzavřeno a těch zbylých deset procent funguje jen velmi provizorně. V podstatě zajišťují přístřeší pro hosty, například ze zahraničí, kteří nestihli opustit naši republiku. Vláda koncem března umožnila omezeně ubytovat pracovníky podílející se na chodu firem. Nejedná se tedy o otevření hotelů, ale spíše o poskytnutí přístřeší těm, kteří musí pracovat ve firmách mimo svůj domov. Ovšem vzhledem k tomu, že většina ubytovacích zařízení již své provozy uzavřela, je tato možnost velmi zúžená. Hotely navíc mají zavřené restaurace, protože nadále platí zákaz pobytu veřejnosti ve stravovacích zařízeních, stejně jako všechny ostatní služby. Co se týká samotných restaurací, i ty jsou zavřeny. Přibližně čtvrtina zařízení ještě nabízí jídlo přes ulici, ale i zde jde o velmi omezený provoz. Všeobecně by se tedy dalo říci, že život v pohostinství i cestovním ruchu se zastavil v celé republice, což je situace, kterou v takové míře dosud nikdo nezažil.

Zmínil jste se, že někteří restauratéři nabízejí své služby alespoň částečně "bezkontaktní" formou či rozvážkou. Je tato změna strategie cestou, jak se zachránit a mít alespoň nějaké tržby?

Tržby za rozvážky jídla restaurace nezachrání a zdaleka nestačí ani na pokrytí nákladů spojených s otevřením restaurací. Ty jsou navíc v mnoha případech v nájmech. My jsme v posledním veřejném vyjádření vyzvali všechny, kdo pronajímají prostory například provozovatelům restaurací, ale v některých případech i hotelů, aby nepožadovali nájemné za období, kdy bylo zavřeno, a domluvili se s nájemci i na možnosti snížení nájmů v období, kdy budou čelit velmi nízké poptávce. V opačném případě budeme chodit ulicemi bez života v hotelech a restauracích ještě hodně dlouho po odeznění současné pandemie.

Uzavřené hranice jsou problém ◼ "Domnívám se, že tuto letní sezonu můžeme nejspíš odepsat. Vše se totiž odvíjí nejenom od toho, kdy bude umožněn volný pohyb občanů u nás, ale také kdy k nám budou moci opět přijíždět turisté ze zahraničí.

◼ V loňském roce se jednalo o pětadvacet milionů přenocování," říká Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.

Přijatá vládní opatření se dotkla hotelů i tím, že lidé houfně ruší zájezdy a ubytování. Jak velké finanční potíže způsobí hoteliérům storna a vracení zaplacených záloh?

Storna již od února tohoto roku narůstala do výše stamilionů korun. Mezi prvními byly Čína, Jižní Korea a následně Itálie. V březnu už přicházela storna z celého světa i z domova. Předpokládáme, že ztráty jen ve spotřebě turistů se budou pohybovat kolem 200 miliard korun. Je však třeba si uvědomit, že na cestovní ruch jsou navázáni další dodavatelé služeb a surovin. Takže v multiplikaci hovoříme až o 400 miliardách, tedy za předpokladu, že současné restrikce se budou uvolňovat do konce června. Hotely, penziony i restaurace jsou v situaci, kdy musí platit, ale mají nulové tržby. Vláda zatím deklaruje snahu pomoci, ale poslední dobou to spíš vypadá, že se hledají cesty, aby odškodnění pro podnikatele bylo co nejmenší. Stále čekáme, že za období uzavření provozoven budou státem odpuštěny odvody na zaměstnance, že se zvýší současná hranice kompenzace mezd v programu MPSV Antivirus minimálně na 35 tisíc korun a že dojde k odpuštění daní, včetně DPH za období od února tohoto roku. Pokud nedojde alespoň k tomuto kroku, budou dopady na zaměstnance i podnikatele v cestovním ruchu devastující. Jen v Praze je v cestovním ruchu zaměstnán každý jedenáctý obyvatel. A o jejich další existenci se nyní hraje.

Vláda původně hovořila o možnostech odškodnění, její další vyjádření už ale nejsou tak jednoznačná. Mají tedy hoteliéři a provozovatelé restaurací šanci na nějaké odškodnění od státu?

To je po změně režimu z vládního nařízení na opatření ministerstva zdravotnictví těžká otázka, která je předmětem debat právníků. Šance je rozhodně mnohem menší a je smutné, že vláda učinila tyto kroky a ani se netají tím, že jejich důvodem byla právě snaha čelit požadavkům podnikatelů na kompenzace ztrát. Pokud se podíváme, co pro obnovení ekonomiky již připravují další země v EU, pak tato pomoc rozhodně není adekvátní. Samotné úvěry to nevyřeší, byť je to krok správný. Neobejdeme se bez konkrétní finanční úlevy ze strany státu a nejspravedlivější způsob je formou odpuštění daní těm, kteří byli takto postiženi.

Dokážete už teď odhadnout, jak se během příštích šesti měsíců zvýší nezaměstnanost v oboru?

V současné době již dochází k propouštění, hotely a restaurace byly nuceny snížit stavy přibližně o třetinu. Jsou ale i případy, kdy zaměstnavatelé museli propustit již všechny své zaměstnance. Proto není čas přešlapovat a čekáme na jasné kroky ze strany státu k udržení pracovních míst. Pokud nám vláda nepomůže, je ohroženo 170 tisíc pracovních míst.

Pokud se restrikce uvolní v průběhu dubna či května, mohla by podnikatele zachránit letní sezona?

Domnívám se, že letní sezonu můžeme nejspíš odepsat. Vše se odvíjí nejen od toho, kdy bude umožněn volný pohyb občanů u nás, ale také kdy k nám budou moci přijet turisté ze zahraničí. Vloni to bylo 25 milionů přenocování. Počítáme s tím, že by mohl částečně začít fungovat domácí cestovní ruch, a pro naše hosty uděláme maximum. Zahraniční cestovní ruch se bude vzpamatovávat mnohem pomaleji, a pokud by se situace uvolnila na podzim, bude trvat několik let, než se vrátíme zpět na úroveň roku 2019. Restaurace mají šanci se vzpamatovat rychleji, pokud ale podnikatelé budou mít možnost přežít nejtěžší období.

Může mít aktuální stav pro celý sektor i nějaká pozitiva?

Pro cestovní ruch žádná pozitiva nevidíme. Celkově se ale asi všichni lidé stanou pokornějšími a budeme si možná více vážit věcí, které nám dříve připadaly běžné.

Jak současná situace zahýbe s Airbnb? Tento šedý sektor je přece životně závislý na krátkodobém turismu.

Zde jsou dopady stejné jako v ubytovacích službách. Jen si snad konečně politici uvědomí, že je nutné, aby všichni dodržovali stejná pravidla.