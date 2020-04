Vláda včera konečně představila plán, jak dál s uzavřenou ekonomikou. Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček upozornil, že se vláda snažila o férový přístup a zohlednila konkurenci, což podle něj ale znamená, že v něm nelze hledat spravedlnost. Z pozice nezávislého pozorovatele by bylo záhodno dodat, že by bylo fajn, kdyby vláda do plánu rovněž zapojila jakousi rozumnou úvahu.