Většina žáků se do konce školního roku do tříd nevrátí. Školy uzavřené kvůli epidemii koronaviru plánuje stát otevírat postupně, uvedl v úterý po jednání vlády ministr školství Robert Plaga (za ANO). Základní školy vezmou od 25. května zpátky děti z prvního stupně, střední školy budou od poloviny května fungovat pro studenty, kteří letos maturují nebo dělají závěrečné zkoušky.

"Školní docházka ale nebude povinná," řekl ministr a představil několikastupňový plán uvolňování karantény ve školách. Po více než měsíci, kdy žáci šli do tříd naposled, se tak rodiče dozvěděli, co je do léta čeká.

Největšího počtu z nich se dotkne právě zprovoznění prvních stupňů základních škol. Ministr ho podle informací HN připravoval už delší dobu. Reagoval tím na stížnosti rodičů, kteří museli s dětmi zůstat doma, nemohli chodit do práce, a jejich příjem tak výrazně klesl. Původně chtěl karanténu uvolnit více. Po velikonočním projevu prezidenta Miloše Zemana, který doporučil kabinetu vytrvat v tvrdých opatřeních, a petici stovky tisíc lidí proti otevírání škol ale přístup změnil.

Jak se budou otevírat školy ◼ Od 20. dubna: Vysoké školy pro studenty v posledním ročníku. Začnou konzultace, zkoušky, včetně státnic.

◼ Od 11. května: Střední a vyšší odborné školy pro studenty závěrečných ročníků. Základní umělecké a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

◼ Od 25. května: Základní školy pro žáky prvního stupně. Učit by se mělo ve skupinách po 15 dětech.

◼ Od 1. června: Mohly by se konat maturitní a závěrečné zkoušky na středních a vyšších odborných školách i absolutoria na konzervatořích.

Žáky prvních stupňů nečeká klasická výuka, na vysvědčení jim budou chybět známky z tělesné či výtvarné výchovy. Aby se riziko nakažení minimalizovalo, budou ve třídách maximálně po patnácti a učit je bude jeden kantor. Ani v odpolední družině se nebudou moci mísit s dětmi z jiných tříd.

Žáci druhého stupně se podle Plagy do škol do června nejspíš nevrátí. Bývalá ministryně školství a poslankyně ČSSD Kateřina Valachová vidí problém v tom, že se jejich rodiče stále nedozvěděli termíny přijímaček na střední školy. "Letošní deváťáci jsou ponecháni nejasnému osudu," kritizovala vládní postup.

Informační vakuum rozčiluje hlavně gymnázia a mnohé rodiče, kteří od ministra očekávali alespoň přibližný termín. "Přijímačky stále visí ve vzduchu. To mi vadí. Přináší to velkou nejistotu pro studenty," nesouhlasí s Plagou ani předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Ministr se hájí tím, že rozhodnutí záleží na dalším vývoji pandemie koronaviru. Připustil ale, že by se přijímací zkoušky mohly konat v červnu. "Jednotné přijímací zkoušky se účastní děti z více škol, nikoli skupina dětí z jedné školy. Je při ní proto vysoké riziko šíření nákazy," vysvětloval Plaga.

Návrh Schejbalové, že by žáci mohli být během přijímaček rozdělení do malých skupinek třeba po deseti, dodrželi hygienická pravidla, měli roušky a vyplňovali testy v lavicích daleko od sebe, ministr včera nekomentoval.

V první vlně, tedy ještě před základními školami, se mírně uvolní omezení na vysokých školách. To bude už konkrétně 20. dubna. Studenti posledních ročníků budou mít možnost dokončit své diplomové, rigorózní či bakalářské práce. Podle rektora Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslava Millera to potřebují především studenti přírodovědných oborů, kteří pro dostudování musí zvládnout rozdělané pokusy v laboratořích.

Na řadu přijdou i maturanti. Ani oni se nemusí vracet do tříd povinně, ale od pondělí 11. května studentům závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších středních škol ministr umožní, aby si zašli do školy a začali se připravovat na finální prověrky.

Samotné maturity se pak podle Plagy uskuteční v červnu. "Byli bychom rádi, kdyby od června bylo možné provádět také praktické vyučování na odborných středních a vyšších školách," prohlásil ministr.